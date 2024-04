A Nemzetközi Regionális Tudományi Társaság (RSAI) elnökével, Hans Westlunddal közösen tartott sajtótájékoztatót a kecskeméti Neumann János Egyetem és Kecskemét város polgármestere. Az RSAI Világkongresszus 14. találkozója négy napig tart.

A világkongresszus helyszíne a Neumann János Egyetem

Fotó: Németh András Péter/Mediaworks

Hans Westlund a sajtótájékoztató elején kiemelte, hogy már a rendezvény első napján kiderült, hogy jó döntés volt újra Európába és így Kecskemétre hozni a konferenciát. A szervezet vezetője úgy látja, hogy az elmúlt évek rendezvényei közül a kecskemétit biztosan a szívükbe fogják zárni, hiszen a konferencia szakmai elvárásainak maximális biztosításán túl a helyi szervezők számos kísérőprogrammal és példátlan szívélyes fogadtatással várták az ideérkezőket.

A tudományterület feladata a különböző földrajzi régiók között a politikai, társadalmi és gazdasági különbözőségek csökkentése

– emelte ki Kárpáti József, a Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi karának dékánja.

A Neumann János Egyetem rektora, Fülöp Tamás biztatónak tartja, hogy az egyetem egy ekkora világrendezvény megszervezésére képes és biztos benne, hogy az itt megszerzett tapasztalatok további hasonló nemzetközi rendezvényjogok megszerzésére ösztönzik az intézményt. Az egyetemi vezető úgy fogalmazott, hogy társadalmasítani kell a tudományos eredményeket.

A nemzetközi konferenciákon való jelenlét pedig a hallgatók számára is egy olyan inspiráló környezetet eredményez, amely ösztönzőleg hat arra, hogy a fiatal szakemberek nemzetközi irányba mozduljanak, idegen nyelven is előadjanak.

Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere úgy látja, hogy Kecskemét és a Neumann János Egyetem azért is jó párosítás, mert az, amit a tudomány kutat és amit eredményekkel alátámaszt a gyakorlatban is felmutatható a városban. Kecskemét tehát hitelesíti a tudományos tézisek eredményeit. A város mezőgazdasága, az ipara, a kultúrája révén ma már világhírű.

Egyértelmű a világkongresszus üzenete

Ebbe a sorba lépett be a Neumann János Egyetem, mert intézmény műszaki tudományterülete mellett már a gazdaságtudományi képzésével is viszi a város világhírét. Kecskemét vezetője kiemelte, hogy egy egyetem mindig idő előtt képes jelt adni és felhívni a város vezetőinek figyelmét az aktuális trendekre. A fenntarthatósági tematikájú RSAI Világkongresszus is azt üzeni, hogy a természetet tisztelni kell.

A polgármester egy barackfacsemetével szimbolizálta Kecskemét múltját, jelenét és hangsúlyozta, hogy érdemes figyelmet szentelni arra a tényre, hogy a kaliforniai Szilícium-völgy a technológiai fejlődés előtt egy mezőgazdasági célokra használt régió volt, ahol gyümölcsfák, elsősorban sárgabarack- és szilvafák nőttek.

A rendezvényre négy kontinens 50 országából érkeztek kutatók, előadók. A konferencia résztvevői 77 szekció különböző tematikájú előadásai közül választhatnak, melyhez 300 prezentáció készült.

A 14. RSAI Világkongresszus 2024. április 11-ig várja az érdeklődőket, a tudományos előadások mellett több egyedi kulturális rendezvénnyel is.