„2019-ben én is Karácsony Gergelyre szavaztam – de pont azért indulok el ezen a választáson, mert azt látom, hogy azokban az ügyekben sem lépett előre, ahol a kormányzat által egyre szűkebbre szabott keretek között is tudott volna” – fogalmazott Vitézy Dávid főpolgármester a Facebookon.

Vitézy Dávid öt példán keresztül mutatja be, hogy Karácsony Gergely ugyanazokat az ígéreteket melegítette újra, amelyekkel 2019-ben is kampányolt, és azóta sem valósultak meg / Fotó: Vitézy Dávid Sajtóiroda

Az LMP és a civilek által is támogatott főpolgármester-jelölt azt írta, ha megválasztják, akkor a csapatával valóban megvalósítják a Karácsony Gergely főpolgármester által „újramelegített ígéreteket”. Vitézy felsorolta azokat a vállalásokat, amelyeket évek alatt nem tudott a főváros megvalósítani, de a főpolgármester a választás előtt a zászlajára tűzött. Vitézy szerint „négy és fél év után hirtelen fontos lett” a kampány utolsó heteiben megszüntetni a Városháza murvás parkolóját, fontos lett a fővárosi lakásügynökség, „miután a kelenföldi kollégiumépület elkótyavetyélése napirendre került”.

Fontos lett egy plüssvillamossal bejelenteni a 42-es villamos meghosszabbítását Havanna-lakótelepre, amivel ebben a ciklusban szintén semmi nem történt

– írta Vitézy. Hozzátette, nem csak a tervezés nem indult újra 2019 ősze óta, de azt se tette szóvá eddig a főpolgármester, hogy a vele azonos párthátterű, DK-s XVIII. kerületi vezetés „minden eszközzel akadályozza” a lajosmizsei vasútvonal fejlesztését, ami előfeltétele a villamosvonal meghosszabbításának. Azt is írta, hogy Karácsony Gergelynek hirtelen fontos lett megtervezni a Bajcsy-Zsilinszky úti villamost. Bár a tervezési közbeszerzést mindmáig nem írta ki a BKK, de a főpolgármester immár a ciklusban harmadszorra is bejelentette a projektet.

A dunai kikötők új szabályozásáról azt írta, hogy azt még Tarlós István volt főpolgármester első ciklusában készítették elő, amely a szállodahajók legjobb belvárosi kikötőkből való kitelepítését célozta, éppúgy, mint ahogy azt most Karácsony Gergely is előterjesztette. ó „Örülök, hogy a főpolgármestert is inspirálta ez, de ezt az új szabályozást akár már 2019 novemberében is elfogadhatták volna” – tette hozzá.