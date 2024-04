Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Vitézy Dávid a Facebook-oldalán jelentette be, hogy elindul a főpolgármesteri székért. Vitézy nyílt levelet is írt, amelyben többek között vitára hívta a többi főpolgármester-jelöltet.

Fotó: Csudai Sándor, Máté Krisztián

Az LMP és a civilek által is támogatott főpolgármester-jelölt később így fogalmazott: „Ez a meccs köztünk fog Karácsony Gergellyel lejátszódni, abban a tekintetben, hogy ott lesz Szentkirályi Alexandra a szavazólapon, ezt nem tartom egy reális feltételezésnek, hogy nem, de a legesélyesebb ennek a választásnak a kihívói szerepére valóban a különböző felmérések szerint én vagyok”. Szentkirályi Alexandra az ATV Híradó kérdésére fejtette ki a véleményét Vitézy vélekedéséből.

Hagyjuk ezt a műmacsótempót! Karácsony Gergely és Vitézy Dávid azt hiszik, hogy maguk között döntik majd el, ki a legjobb jelölt Budapest élére. Szerintem ezt a budapestiek döntik el

– mondta Fidesz–KDNP főpolgármester-jelöltje. A kormánypártok által támogatott jelölt nyilatkozatát több orgánum is megírta, Vitézy Dávid az egyik cikket

egy kettétört szívvel kommentálta – ezt meg is osztotta az Instagram-oldalán is.

Szentkirályi Alexandra volt kormányszóvivő – aki 2014 és 2019 között főpolgármester-helyettes volt – lett a Fidesz–KDNP főpolgármester-jelöltje. „Jövőt adunk Budapestnek” szlogennel indította el önkormányzati kampányát Karácsony Gergely főpolgármester. A jelenlegi főpolgármestert a DK, az MSZP és a Párbeszéd támogatja, és a három párt közös EP-listát is állít. A Jobbik – Konzervatívok Brenner Koloman országgyűlési képviselőt, a Mi Hazánk Mozgalom pedig Grundtner Andrást indítja a júliusi főpolgármester-választáson.