Karácsony Gergely azt mondta Gattyánéknak, hogy húszezer forint volt a legnagyobb összeg, amit életében egyben látott

Napok óta kampányolnak a pártok az európai parlamenti , illetve az önkormányzati választás miatt, amely június 9-én először egyszerre lesz megtartva. Gattyán György milliárdos üzletember pártja, a Megoldás Mozgalom (MEMO) nem állít főpolgármester-jelöltet, de önálló EP-listájukkal rajta lesznek a szavazólapokon. A 2021-ben alapított párt igyekszik magára hívni a figyelmet: azt állítják, hogy

egymilliárd forintot szét fognak osztani azon települések között, ahol MEMO-s jelöltet választanak meg polgármesternek. Sőt, nyereményjátékot is hirdettek: azt ígérik, hogy hetente egymillió forintot kisorsolnak azok között, akik regisztrálnak a weboldalukon és beírják, hogy mire költenének egymilliárd forintot a településükön.

Az elmúlt időszakban számos videót feltöltöttek a kampányukról: az egyik felvételen Karácsony Gergely főpolgármestert is megszólították a Nyugati téren azzal kapcsolatban, hogy mennyi a legtöbb pénz amit látott egyben.

Húszezer forint szerintem, nagyjából

– válaszolta a főpolgármester, aztán ara kérdésre, hogy mit kezdene egymilliárd forinttal, azt mondta, hogy a budapestiek már negyedik éve elmondhatják, hogy mire költenének el egymilliárd forintot (közösségi költségvetés címszó alatt várja a főváros az ötleteket – szerk.), és terveik szerint ez folytatódik majd a későbbiekben is.

Gattyán György pártja a legutóbbi országgyűlési választásokon alig több mint 1 százalékot ért el, mely azt jelentette, nem kellett visszafizetniük a kampányukra kapott állami forrásokat. Korábban a Világgazdaságnak úgy fogalmaztak, hogy a Megoldás Mozgalma hosszú távra tervez.

A párt EP-listájára felkerült Horváth Ferenc nyugalmazott rendőrőrnagy mellett egy jelenleg is aktív ökumenikus lelkész, Tóth Mihály. Meglepő módon a listán helyet kapott a mozgalom győri polgármesterjelöltje, Szilágyi Norbert is. Így az utóbbi – ha bármelyik választáson sikerrel szerepelne – még azt is eldöntheti, hogy melyik mandátumot venné fel.