Orbán Viktor ismét Zelenszkijjel tárgyalt – részletek derültek ki

Korábban Orbán Viktor arról számolt be, hogy meghívást kapott egy kétoldalú találkozóra az ukrán államfőtől, melyet el is fogadott. A magyar kormányfő most telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkijjel.

2024.05.08. 15:34 | Szerző: VG