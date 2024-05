Taktikai atomfegyver – Moszkva nem viccel

Az atomfegyvereket három csoportba sorolják. A maghasadáson alapuló atombombák. Viszonylag kis hatóerejűek mármint a mai nukleáris fegyverekhez képest. Ilyen volt az urán-235-ös izotópja atommaghasadása alapján működő 1945. augusztusi Hirosima-bomba (a Fat Man, a Kövér Ember, 15 ezer tonna TNT-egyenértékkel) és a néhány napra rá a Nagaszakira ledobott, a plutónium-239-es izotópja maghasításán alapuló, a Fat Mannél mintegy 20 százalékkal erősebb bomba, a Little Boy (a Kisfiú). Ami kevéssé ismert: az amerikaiaknak 1945-ben volt tartalékban egy harmadik atombombájuk is, a Third Shot (a Harmadik Lövés). Akkor vetették volna be, ha Tokió az első két nukleáris bomba után sem kapitulál.

Az atommaghasadás és a magfúzió kombinálásán alapuló hidrogénbombák.

A többfázisú szuper-nukleáris bombák, amelyekben az első két pontban leírt bombák csak a gyutacs, az indítótöltet szerepét játsszák. Ilyen lehetett az 1961. október 30-án Novaja Zemlja északi sarkvidéki sziget felett felrobbantott „Bombák Cárja”, a 602-es gyártmány (izgyelije 602), ahogy az oroszok nevezték „az Iván”. A három fázisú bomba hatóereje mintegy 50 millió tonna hagyományos robbanóanyagénak (TNT, trotil) felelt meg. A kísérlet hírét a szovjetek okkal jó előre kiszivárogtatták, alkalmat adva az amerikaiaknak, hogy alaposan megfigyeljék a történteket.