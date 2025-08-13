Új közbeszerzési módszerrel segíti a kormány a kisebb, hazai cégeket az állami beruházásoknál – jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter. A MÁV csoporttal közösen meghirdetett eljárás célja, hogy megfékezze a túlárazást, és esélyt adjon a magyar cégeknek a multinacionális vállalatokkal szemben.

Lázár János: új módszerrel kapnak előnyt a hazai cégek a multikkal szemben / Fotó: Lázár János / Facebook

A mostani tender olyan utak felújítását célozza, amelyek az autóbuszos személyszállítást szolgálják, és javításukkal jelentősen emelhető a közszolgáltatás színvonala. Az eljárás kétlépcsős: először a pályázók írásos ajánlatot nyújtanak be, amelyet a vasúttársaság a jelentkezők jelenlétében bont fel. Ezután többkörös, nyilvános licit következik, ahol a cégek egymás előtt versenyezhetnek, az árakat lefelé módosítva.

A pályázaton minden megfelelő szakértelemmel és kapacitással rendelkező útépítő cég – kicsi és nagy egyaránt – indulhat.

A megbízást az nyeri el, aki a legalacsonyabb árat kínálja, miközben teljesíti a műszaki és minőségi elvárásokat. Az eddigi, még nem hivatalos eredmények szerint több kisebb, döntően magyar tulajdonú cég is esélyt kap arra, hogy teljes kivitelezőként végezze el a munkát, ahelyett, hogy alvállalkozóként a sor végén állna.

A miniszter szerint a módszer előnye, hogy az állam pénzt takarít meg, a profit pedig azoknál a vállalkozásoknál marad, amelyek ténylegesen elvégzik a munkát. Emellett a hazai cégek értékes referenciához jutnak, ami újabb pályázatoknál versenyelőnyt jelenthet számukra. A magyar emberek pedig jobb minőségű utakon közlekedhetnek az ország minden részén, beleértve a vidéki térségeket is.

A MÁV országszerte több vasúti felújításba kezdett, valamint a következő időszakban a Keleti pályaudvarnál is megkezdődnek a munkálatok. Augusztus 25-én négy hétre bezár a Keleti pályaudvar, hogy utána megújult formában állhasson az utazóközönség rendelkezésére. E négy hét alatt módosul az érintett vonatok menetrendje, a szerelvények átmenetileg nem érkeznek a Keletibe, és nem is indulnak onnan.