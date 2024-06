Békemenet 2024: Akarunk vért adni Ukrajnáért? Nem akarunk!

Megérkezett a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) által szervezett 10. Békemenet vége is a margit-szigeti alsó nagyrétre, ahol Orbán Viktor miniszterelnök beszéde a fő attrakció. Ahogyan azt a menetben feltűnő helységtáblák jelezték, a Békemenet résztvevői az ország minden részéről, és a határon túli magyarlakta területekről érkeztek, sőt, több uniós tagállam zászlaja azt is jelezte, hogy külföldi szimpatizánsok is együtt vonultak a magyarokkal. A „Magyarország maradjon a béke szigete!” szlogennel meghirdetett menet szervezői a jövő heti EP- és önkormányzati választások fontosságát is hangsúlyozták. Ahogyan azt a Világgazdaság tudósításában korábban megírtuk, a „tömegben a »Hajrá Magyarország!”, „Fidesz”, „Szavazz! Június 9., „No war, No gender, No migration” feliratú táblákat is vittek az emberek.

Orbán Viktor: Magyarország egy nyugodt erő Európa közepén / Fotó: AFP

Orbán Viktor, a Nagyrétet megtöltő tömeg előtt a Kárpát-aljai magyarokra kért áldást, akik két éve kiszolgáltatottan várják a háború végét, és üdvözletét küldte Robert Ficónak, aki ellen – mint mondta – azért hajtottak végre merényletet, mert békepárti.

Se Brüsszel, se Washington

A két évvel ezelőtti Fidesz-győzelem minden európai ország tőzsdéjén felhúzta Magyarország árát, de az nem eladó, se Brüsszelnek, se Washingtonnak, se másnak - jelentette ki a miniszterelnök. Arra emlékeztetett, hogy 2006 óta minden választást megnyertek, ami rekord. Most is a mi táborunk a legnagyobb, a miénk a legnagyobb választási hadsereg, soha ennyi embert senki nem sorakoztatott fel a béke mellett – hangsúlyozta. Nálunk rendezettség és erő, az ellenfeleinknél lökdösődés – jellemezte a jelenlegi helyzetet, amire alapozva most is hatalmas győzelemre készül. De – miként egy gólhelyzetnél – nem szabad könnyelműnek lenni, a következő héten még sok munkára lesz szükség, mozgósítási világrekordot fogunk elérni – jelentette ki.

A miniszterelnök szerint Európa háborúra készül, a saját vesztébe rohan, amit meg kell akadályozni.

A háborúpárti vonaton nincs fék, és megőrült a masiniszta, meg kell húzni a vészféket

– hozott egy újabb hasonlatot. Mint mondta, a magyar kormány tudja, hogyan kell ezt csinálni, és hogyan kell kimaradni a végzetes dolgokból.

Magyarország a nyugodt erő

Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy Brüsszelben Oroszország legyőzését ígérték a szankciókkal, de semmit sem értek el. A háborúpárti vezetők vannak többségben, de nem először állunk szemben a túlerővel. „A honfoglalás óta számos háborút éltünk túl, de még itt vagyunk. Sokan hiszik, hogy a gonosz nem létezik, pedig a világháborúk mögött a gonosz áll” - mondta

Az Európa Unió alapítóinak igazuk volt: Európa nem bír ki még egy háborút, és ezért jött létre az EU – jelentette ki. Egy háborúban Magyarország semmit nem nyerhet, és mindent elveszíthet – nyomatékosította. Az I. világháborúban elvesztettük az ország kétharmadát, a második világháborúban pedig idegen földön megsemmisült az ország hadereje – idézte fel. A két világháborúban másfélmillió életet vesztettünk, most pedig egy újabb háborús részvételt akarnak tőlünk.

Nem fogunk hadba lépni, semmi keresnivalónk nincs az orosz fronton

– hangsúlyozta. A miniszterelnök szerint Magyarország egy nyugodt erő Európa közepén, a békéről pedig nem szabad lemondani, mert az az Ukrajnáért való halált jelenti. „Akarunk-e magyar vért adni Ukrajnáért? Nem akarunk. Nem megyünk háborúba, és nem fogunk másokért idegen földön meghalni” – jelentette ki.

A háború egyetlen ellenszere a béke

Ahová a háború beteszi a lábát, onnan nincs menekvés, a háború egyetlen ellenszere a béke, Magyarországot pedig a béke szigeteként kell megőrizni. Ez a mi küldetésünk – mondta a kormányfő. Arról is beszélt, hogy ennek a háborúnak nincs megoldása a harcmezőn. Tűzszünetre és tárgyalásokra van szükség. Mint mondta, egy hét múlva pedig meg kell nyerni a választást, és akkor összehozhatnak egy békepárti többséget Európában. Az év végére többségbe kerülhetünk az egész nyugati világban – jelentette ki.