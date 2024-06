EU-elnökség: Párizsban keres szövetségeseket a kormányfő

Orbán Viktor miniszterelnök szerda kora délután Párizsban, az Élysée-palotában tárgyalt Emmanuel Macron francia elnökkel, hogy a közelgő magyar EU-elnökség programjáról és céljairól egyeztessenek, amelyek teljesítéséhez elkelne a nyugati támogatás is.

Orbán Viktor a közelgő magyar EU-elnökségről tárgyal Emmanuel Macron francia elnökkel / Fotó: AFP

A párizsi látogatás a miniszterelnök európai körútjának legújabb állomása. Múlt pénteken Olaf Scholz német kancellárral, kedden pedig Giorgia Meloni olasz kormányfővel is találkozott. A látogatások során az elnökség céljai mellett az Európát érintő nemzetközi ügyekről és a kétoldalú kapcsolatok megerősítéséről is egyeztettek.

Orbán és Macron munkaebédjén a miniszterelnök célja, hogy megszerezze Franciaország támogatását a magyar EU-elnökség programjához.

A francia elnök meggyőzése sokkal könnyebb feladat lehet, mint a német vagy akár az olasz vezetésé; Macron ugyanis az EP-válaszások elvesztése és a parlament feloszlatása miatt karrierje egyik legnagyobb botrányának közepén találta magát, így jól jön neki egy kis külpolitikai siker, és hasznosak az uniós szövetségesek is.

Szövetségesek az EU-elnökséghez

A párizsi találkozó is jelzi a kormány folyamatos erőfeszítéseit, hogy a magyar EU-elnökségre való felkészülés során megerősítse kapcsolatait az európai politika kulcsvezetőivel, és partnereket találjon a programok teljesítéséhez.

Magyarországnak ugyanis jókora kihívásokkal kell szembenéznie az Európai Tanács élén: az ukrajnai háború, az izraeli konfliktus, a Kínával folytatott kereskedelmi viták, a tagállami és uniós gazdasági problémák, valamint a klímaváltozás egyre nyilvánvalóbb hatásai is mind olyan ügyek, amelyeket a kormány csak a közösség teljes együttműködésével lenne képes megoldani.

Ehhez azonban szövetségesek kellenek, akiket az EU változó politikai környezetében nehéz lehet megtalálni.

Ennek érdekében Orbán szerdán nemcsak Macronnal, hanem Marine Le Pen jobboldali vezetővel is találkozni fog.

Miután az elnök pártja az EP-választások során csúfos vereséget szenvedett, a jobboldal pedig előretört, Macron feloszlatta a parlamentet és előrehozott választásokat hirdetett – lehetséges, hogy Le Pen és a Nemzeti Tömörülés hamarosan a francia politika élére tör. A magyar kormány emiatt már most is keresi a kapcsolódási pontokat a lehetséges trónörökösökkel is.