Rendkívüli bejelentés: visszalépett Szentkirályi ﻿Alexandra a főpolgármester-jelöltségtől

Szentkirályi Alexandra visszalépésével a vasárnapi önkormányzati választáson a jelenlegi főpolgármester, Karácsony Gergely, a DK, az MSZP és a Párbeszéd közös jelöltje, Vitézy Dávid, az LMP és a civilek közös jelöltje, illetve a Mi Hazánk Mozgalom, Grundtner András jelöltje maradt versenyben a főpolgármesteri székért.

Fotó: Kurucz Árpád

„Kedves Budapestiek! Számomra továbbra is az a legfontosabb, hogy Gyurcsány és Karácsony távozzanak a város éléről. Ezért utat adva a változásnak elállok a főpolgármester-jelöltségtől és a Fidesz fővárosi listavezetőjeként folytatom a kampányt. Egyben arra kérem minden támogatómat, hogy a főpolgármesteri szavazólapon Vitézy Dávidra, a listás szavazólapon pedig az általam vezetett Fidesz–KDNP listára szavazzon! Így lehetséges a változás, így lehetséges a győzelem. Június 9-én zavarjuk el Gyurcsányt és Karácsonyt a Városházáról! Együtt győzni fogunk! Hajrá, Magyarország! Hajrá, Budapest!” – mondta a közösségi oldalára feltett videóban.

Márciusban jelent meg először hír a sajtóban, hogy a Fidesz–KDNP főpolgármester-jelöltje Szentkirályi Alexandra lesz, majd a hónap közepén az akkori kormányszóvivő indulását hivatalosan is bejelentette a Fidesz.

Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról, hogy a nyilatkozatok és a kiszivárgott hírek szerint számos nevet „teszteltek” a kormányoldalon, hallani lehetett Gyurta Dániel olimpikon, Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség korábbi parlamenti államtitkára, Németh Balázs, az állami média egykori munkatársa, Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke, de Ferencz Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium űrkutatásért felelős miniszteri biztosa nevét is – róla már korábban kiderült, hogy más politikusi pályaívre készül, és nyilatkozott is, hogy nem kérték fel.

Tarlós István korábbi főpolgármester egyébként már többször is felvetette, hogy Szentkirályi Alexandra – aki 2014 és 2019 között főpolgármester-helyettes volt – alkalmas lenne a pozícióra, mert ő lehetne az, aki a legtöbb szavazatot el tudna hozni.