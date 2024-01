A Fidesz csak március közepén nevezi meg főpolgármester-jelöltjét, ekkor lesz nyilvános az EP-jelöltlistája is, de a közösségi média korában ennyi idő is elég a jelöltek bemutatására – mondta Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke, a párt igazgatója az Inforádiónak. Kubatov beszélt arról is, miért nem lesz szükség két különböző kampányra.

Fotó: Facebook/Fidesz

Vitézy Dávid főpolgármester-jelöltségéről Kubatov azt mondta, hogy szerinte Vitézy „olyan ember, aki a pártok fölött áll”.

Mindig egy különleges gyerek volt. Nekem volt vele nagy és komoly vitám. Ő egy kiváló közlekedési szakember, olyan ember, aki a szakmát és a várost helyezi maga elé

– fogalmazott a BKK volt vezetőjéről.

A pártigazgató arról is beszélt, hogyan kell az európai parlamenti meg önkormányzati választási kampányt egyszerre vinni. Kubatov Gábor szerint nagy különbség nincs benne, mert ugyanazokat az embereket ugyanolyan elven, és ugyanazokból az indokokból kell legyőzni az önkormányzatokban is, mint ahogy az európai választásokon.

Mind a két területen elég sok témában, sok fronton zajlik a harc

– fogalmazott. A politikus hangsúlyozta: Magyarországon nem engednek be illegális migránsokat, azonban Nyugat-Európában várják őket. A gyermekvédelmi törvény kapcsán – amely szerinte fontos témája a választásoknak – azt mondta: „Én azt nem szeretném, hogy az én unokámnak furcsa kinézetű emberek mondják el a szexualitásról való gondolataikat. Azt bízzák majd rám. És Európában ezt másként ítélik meg. Európában gondolkodhatnak így is, csak ne kényszerítsék ránk ezt, hadd döntsük el mi magunk.” Harmadik témakörnek a háborút említette meg: szerinte „a békére való törekvésünkkel szinte magunk maradtunk.” Arra a kérdésre, hogy az európai parlamenti lista mikor áll össze, azt mondta, hogy erről van egy szóbeli megállapodás a párton belül, hogy Varga Judit fogja vezetni a listát, és párhuzamosan február elején indul meg a jelölési folyamat, körülbelül március végén záródhat le a lista kérdése.

Ahogy arról a Világgazdaság hétfőn beszámolt, szerződést bontott a Ferencváros női kézilabdacsapatának egyik szponzora, a Mahart Passnave Kft. A döntést Kubatov Gábor, a klub elnöke hozta nyilvánosságra egy éles hangvételű Facebook-posztban. Később kiderült, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter minden, a minisztérium tulajdonosi joggyakorlásába tartozó vállalatnál (így a Mahart hajótársaságnál is), háttérintézménynél elrendelte a szponzorációs szerződések felmondását. Kubatov az Infórádióban arra a kérdésre, hogyan fogják intézni a szponzorációs ügyet a Mahart Passnave-vel, és hogy mennek a bíróságra azt mondta: „Persze, kénytelenek vagyunk. Ez sok szempontból nagyon érdekes, mert a cég teljes bevételének összesen 0,5 százaléka ez az összeg, amiről beszélünk. Minden évben csinált másfél milliárd forint körüli nyereséget. Ők nem közszolgáltatásokat végeznek, hanem kikötőüzemeltetést. Jó kapcsolatunk volt a céggel, és hosszú távra egyeztünk meg. Van egy hároméves szerződésünk, amiből csak fél év telt el.