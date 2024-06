Mehetünk szavazni, a részvétel máris rekordot döntött - cikkünk frissül

Az Európai Unióban már csütörtök óta folyik az európai parlamenti (EP) és önkormányzati képviselők választása, Magyarországon vasárnap reggel 6 órától járulhatnak az urnákhoz a szavazók, és a voksolás első órájában máris rekordot döntött a részvétel.

Megkezdődött a választás: urnazárás az önkormányzati, európai parlamenti (EP-) és nemzetiségi választásokon a salgótarjáni József Attila Művelődési és Konferencia Központban Fotó: Komka Péter

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) honlapján közölt adatok szerint reggel 7 óráig a szavazóköri névjegyzékben szereplő 7,874 millió választópolgár 1,88 százaléka adta le szavazatát. Ez a megjelentek aránya, arra még nincsenek számok, hogy külön-külön hányan szavaztak a helyi önkormányzati, a nemzetiségi és az európai parlamenti választásokon.

A részvétel eddig rekord: az 1998-as önkormányzati választáson 0,93 százalék, a 2002-es választáson 0,92 százalék szavazott 7 óráig, a 2006-os önkormányzati választáson 1,12 százalék, a 2010-es választáson 0,99 százalék, tíz évvel ezelőtt 1,06 százaléka, öt évvel ezelőtt pedig 1,12 százalék – írta az MTI. A 2004-es EP-választáson 0,90 százalék, a 2009-es választáson 1,07 százalék szavazott, tíz évvel ezelőtt 0,96 százalék, öt évvel ezelőtt pedig 1,48 százalék voksolt 7 óráig.

Budapesten – ahol a kormánypárt főpolgármester-jelöltje, Szentkirályi Alexandra pénteken visszalépett Vitézy Dávid javára – az országos átlagnál alacsonyabb volt a kora reggeli részvétel: 1,62 százalék, ez 21 744 választópolgár szavazását jelent. A legnagyobb arányban – 2,47 százalék, 4331 szavazó – Tolna vármegyében siettek szavazni, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében volt a legalacsonyabb a részvétel: 1,53 százalék, 7760 szavazó.

Az NVI kétóránként közli majd a részvételi adatokat.

Az időjárási előrejelzések kedveznek a választási részvételnek, hiszen az ország számos területén érkezhet felhőszakadás, viharos szél.

Levélben továbbra is lehet szavazni

Akik levélben szándékoztak szavazni, de még nem adták fel, még nem késtek el: aki még nem adta fel postán a levélszavazatát, a szavazás végéig leadhatja valamelyik külképviseleten vagy az egyéni választókerületi székhelyek választási irodájában.

A magyar állampolgár, akinek nincs lakcíme Magyarországon vagy más európai uniós tagállamban, levélben szavazhat az EP magyar tagjaira, ha kérte, hogy felvegyék a névjegyzékbe. A válaszborítékot az NVI-nek is fel lehetett adni postán, vagy akár a magyar külképviseleteknek is. Akik ezt nem tették, még vasárnap a külképviseleten is leadhatják a borítékot (a külképviseleti szavazás időtartama alatt, általában 6-19 óra között), illetve itthon a 97 országgyűlési egyéni választókerületi székhelyen, 6 és 19 óra között.