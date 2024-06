Választások 2024: Megkezdődött a főpolgármesteri választás érvénytelen szavazatainak újraszámlálása

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) munkatársai délelőtt 9 órától, a sajtó jelenlétében számolják újra a főpolgármesteri szavazatokat. A sajtó mellett az NVI közreműködésével nemzetközi megfigyelők is jelen vannak. Már megérkeztek az újraszámlálást felügyelő delegáltak és a számlálást levezető bizottság is. A számlálást huszonnégy ember végzi – írja a Magyar Nemzet.

Megkezdődött az főpolgármesteri választás érvénytelen szavazatainak újraszámlálása / Fotó: Purger Tamás

Az NVB csütörtökön Vitézy Dávid főpolgármester-jelölt jogorvoslati kérelmével kapcsolatban elrendelte az összes fővárosi szavazóköri urna felbontását és a vasárnapi főpolgármester-választás érvénytelen szavazatainak átvizsgálását, újraszámlálást. A bizottság döntésében arra hivatkozott:

a bizonyítékok alapján alappal merülhet fel, hogy nagy számban vannak olyan érvénytelennek nyilvánított szavazatok,

amelyeket a választási eljárásról szóló törvény rendelkezése szerint érvényesnek kell tekinteni. Az NVB szerint a választás eredményének megnyugtató megállapítása érdekében indokolt az újraszámlálás.

Rengeteg érvénytelen szavazat és rendszerszintű problémák

Vitézy korábban rámutatott, hogy 76-szor annyi érvénytelen szavazat született, mint amennyi a különbség közte és a jelenlegi főpolgármester között. Vitézy Dávid szerint egy demokráciában az a minimum, ha ezután a szavazatokat újraszámolják, főleg hogy

számos rendszerszintű visszásságról kaptak jelzést az érvénytelenné nyilvánított szavazatok kapcsán.

Azt ígérte, hogy ezeket be is fogják mutatni. Vitézy azt mondta, hogy „ha minden beérkező gyanút megvizsgáltunk, és az a végeredmény születik, hogy Karácsony Gergely nyerte ezt a választást, akár csak egy szavazattal is, akkor természetesen gratulálok neki”.

Karácsony Gergely újraválasztást akar

Karácsony Gergely sajtótájékoztatót tartott négy nappal azután, hogy mindössze 324 szavazattal győzte le Vitézy Dávidot. Mint mondta, azért állt ki a nyilvánosság elé, mert a Nemzeti Választási Bizottság úgy döntött, újraszámolják az érvénytelen szavazólapokat, ami pénteken meg is történik. Szerinte nagyon könnyű az érvénytelen szavazatból csak egy tollvonással érvényes szavazatot csinálni.

Erre egy válasz van Karácsony szerint: Budapest területén meg kell ismételni a főpolgármester-választást.

Akármi is lesz az újraszámlálás eredménye, mindenképpen szeretne új választásokat a főpolgármester.

Győrben is újraszámlálást követelnek

Elfogadták Dézsi Csaba András jogorvoslati kérelmét, és újraszámlálást rendeltek el Győrben. Dézsi Csaba András a hatodik legnagyobb magyar város polgármestere, akit azonban Pintér Bence a jelenlegi tudásunk szerint legyőzött június 9-én.

Az újraszámlálást hétfő reggel kezdik.

Dézsi Csaba András csütörtök délután kérte a szavazatok újraszámlálását, de már hétfőn egy interjúban is jelezte az erre vonatkozó szándékát.