Már a NATO-szövetségesek is aggódnak Biden elmeállapota miatt

Joe Biden amerikai elnök elmeállapotán csámcsog a június végén tartott választási vita óta a média és a lakosság, pártja legnagyobb támogatóiról nem is beszélve. Az erről szóló viták pedig az e heti NATO-csúcstalálkozóra is átterjedtek, ahol a szövetségeseknek élőben is szembesülniük kell azzal, hogy az USA vezetője nem képes a kormányzásra.

Joe Biden elmeállapota a NATO-csúcsot is kisiklathatja / Fotó: AFP

A The New York Times hétfőn arról számolt be, hogy a Fehér Házat az utóbbi időben többször is meglátogatta egy Parkinson-kórra szakosodott neurológus – sokak szerint ez egy újabb bizonyíték Biden hanyatló kognitív képességeire és arra, hogy az öregedő elnöknek vissza kellene lépnie a demokrata választási kampányból.

Karine Jean-Pierre, a Fehér Ház sajtótitkára azonban egy hétfői sajtótájékoztatón nem volt hajlandó megerősíteni a hírt:

Kezelték-e az elnököt Parkinson-kórral? Nem. Kezelik-e jelenleg Parkinson-kórral? Nem, nem kezelik. Szed-e gyógyszert Parkinson-kórra? Nem. Ezek mind álhírek, Joe Biden egészséges

– szögezte le a szóvivő. Ezt háziorvosa, Kevin O’Connor is megerősítette egy levélben, amelyben a látogatást „éves vizsgálatnak” nevezte.

Maga az elnök is dacosan reagált a vádakra, hogy elmeállapota egyre bizonytalanabb. A Morning Joe című kábeltelevíziós hírműsorban hétfőn meglepetésszerűen betelefonáló Biden azt mondta, hogy frusztrálják azok a felhívások, amelyek arra szólítják fel, hogy vonuljon vissza az elnökválasztási versenyből egy másik demokrata jelölt javára.

Emellett hozzátette, hogy bárki kihívhatja őt a jelöltségért az augusztusi pártkonvención, ha úgy gondolja, hogy a szavazók támogatnák.

Nem indulnék újra, ha nem lennék feltétlenül meggyőződve arról, hogy én vagyok a legalkalmasabb személy arra, hogy 2024-ben legyőzzem Donald Trumpot. Volt egy demokrata jelölési folyamat, és a választók világosan és határozottan mellém álltak

– olvasható Biden párttársainak írt levelében.

A Nyugat vezetőjének hanyatló mentális egészsége azonban nem elhanyagolható ügy, és az erről szóló aggodalmak – valamint azok Biden által megígért elhessegetése is központi szerepet kaphat a kedden kezdődő NATO-csúcson.