Indokoltan drága a tihanyi cukrászda, beolvad a Volán a MÁV-ba – heti összefoglaló

Több mint négyezer forintba kerül a tihanyi Apátsági Rege Cukrászdában egy töltött bundáskenyér, 2390 forintba egy limonádé, és 3690 a jeges kávé ára. Egy vélhetően ötfős reggeliző asztaltársaság több mint 48 ezer forintos számlája kapcsán valóságos népharag zúdult a cukrászdára. Megkérdeztük a szakmát. „Ezért az árért a Wörthi-tó partján senki egy szót sem szólna” – válaszolta a Világgazdaság érdeklődésére Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke. Csak a számla kering, de olyan vélemény nem, miszerint az étellel, az itallal vagy a kiszolgálással elégedetlen lett volna a számláját közzétevő vendég. Ez az ipartestületi elnök szerint nagyon fontos szál, hiszen minden más tudható, legfőképp az, hogy

a Balaton legszebb panorámája és a különleges világörökségi környezet miatt a vendéglátóhely kiemelten értékes övezetben, kiemelt árakkal dolgozik.

A világörökségi helyszín és a balatoni panoráma önmagukban is árfelhajtó tényezők

Fotó: andras_csontos

A szakember leszögezte, senkit nem csaptak be, az árakat online nem kötelező, de a bejáratnál jól látható helyen és az étlapon is egyértelműen fel kell tüntetni. Ez pedig megtörtént.

Átalakul a tömegközlekedés: megszűnik az önálló Volánbusz – Magyarország elbúcsúzik a legendás névtől

Hivatalosan is elrendelték a két állami tulajdonú személyszállító nagyvállalat, a MÁV-START Zrt. és a Volánbusz Zrt. egyesülését – írja a Magyarbusz.info. Annyiban ez nem meglepetés, hogy az elmúlt hónapokban erről az összeolvadásról már sok szó esett. Úgy tudni, az új koncepció jogi és adminisztratív folyamatainak 2024 végéig kell lezárulniuk. Az integrációs folyamat eredményeként a két állami szolgáltatóvállalat, tehát a MÁV és a Volán egyetlen társaságként folytatja majd tovább tevékenységét. Enne már a neve is megvan:

MÁV Személyszállítási Zrt.

Vagyis a fúzióval tehát a Volánbusz teljesen elveszti önállóságát és végképp beleolvad a MÁV személyszállítási üzletágába. −

Mi, volánosok úgy gondoljuk, hogy mivel a társaság gyökerei a vasúttársasághoz (MAVART 1927.) kötődnek, így közel száz év távlatából, valamint a VOLÁN név 54 éves múltjára való tekintettel megérdemelnénk, hogy a magyarországi közúti közösségi közlekedés múltja ne vesszen feledésbe és a VOLÁN név jelenjen meg az új közlekedési társaság nevében is – kommentálta a jelenlegi legnagyobb volános szakszervezet, a Közúti Közlekedési Szakszervezet. Már csak azért is, mivel a Volánbusznak harminc százalékkal több dolgozója van, mint a MÁV-nak. Levélben fordulunk Lázár János miniszter úr felé, hogy gondolják újra döntésüket” – jelentették be.