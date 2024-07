Orbán Viktor: mandátum nélkül is a békéről kell beszélnünk

Magyarországnak tudnia kell a helyét és a súlyát, nyilvánvaló, hogy a béke kérdését a nagy országok fogják megoldani - kezdte az interjút Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában. A kormányfő szerint a legnagyobb probléma, hogy nincsen párbeszéd a felek között.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Azért kell a békéről beszélnünk, mert a háború nyomorúságáról senki nem beszél

- mondta a miniszterelnök, ugyanakkor elismerte, hogy nem jogosítja fel a soros elnökség, hogy tárgyaljon. Egyetlen dolgot tesz, hogy elmegy oda, és kérdéseket tesz fel, hogy megértse a felek szándékait. Ha ezt nem mérjük fel, akkor nem lesz béke.

Magyarországnak nincs mandátuma, hadserege, súlya, de tudunk jó eszköz lenni a békét akarók kezében.

Szerinte Zelenszkij is attól tart, hogy a tűzszünet a másik félnek lesz jó. Ezen akkor lehet túllépni, ha van valamilyen perspektíva. A következő lépésről akkor tud beszámolni, ha ezek megtörténtek, jegyezte meg.

A miniszterelnök szerint a háborúról való beszéd és a felmérések a háború részei, tehát manipuláltak, ezekben nem is hisz. Jobban hisz annak, ha emberekkel beszél. Ezt megtette most is, ezek alapján két dolgot lát: van egy morális nyomás, úgy érzik, hogy Európa a békéről szól. A másik, hogy aggódnak a háború gazdasági következményeitől. Az emberek sem látják, hogy ha elküldik a pénzt Ukrajnába, akkor hogy lesz ebből gazdasági növekedés.

Hétfőn alakul meg a Patrióták frakciója, ekkor csatlakozhat több párt is

Ez a két dolog afelé változtatja meg a közvéleményt, hogy tegyünk valamit a béke érdekében. "A béke jó lesz nekünk magyaroknak is, ezt így gondolja az olasz és a német is", mondta a miniszterelnök.

Hétfőn lesz alakuló ülése a Patrióták frakciónak, és akkor kiderül, hogy kik csatlakoznak, és kiderül, hogy "nem a levegőbe beszéltem", tette hozzá.

A miniszterelnök szerint nincs olyan kormányfő Európában, aki ne cserélne vele, utalt az EP-választások eredményére. Ezzel szemben Franciaországban fel kellett oszlatni a parlamentet, ahol ráadásul nem volt még példa arra, hogy a jobboldal, amelyet kitagadtak eddig az értelmes pártok közül, megnyerje a választásokat.

Orbán szerint ez olyan választás lesz, ami azonnal változást eredményez az európai politikában, beleértve a kétoldalú kapcsolatokban.

A patrióták jobban állnak a miniszterelnök szerint, mint látszik. A jövő hétfőn megalakuló frakcióba beletartozik a holland kormány vezető ereje is, Ausztriában ősszel választások, a Szabadságpárt vezet, Babis szintén jól áll Csehországban, sorolta. Hozzátette, a Tanácsban már most erősebb képviselete van, mint ami látszik és ez egyre inkább látszódni fog.