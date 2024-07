Pénzeső: Elon Musk dollármilliókkal zsírozza Trump kampányát

Elon Musk beszáll a politikába

Bár jelenleg a világ leggazdagabb embere, becsült vagyona pedig meghaladja a 250 milliárd dollárt, Musk nyilvánosan eddig csak neki nem tetsző politikusokat kritizált, márciusban pedig még azt mondta, hogy Trump és Biden kampányát sem támogatná. Musk azonban azóta sokkal közelebb került a volt elnökhöz.

A The Wall Street Journal májusban arról számolt be, hogy a milliárdos vállalkozó és a republikánus jelölt az elmúlt hónapokban gyakran beszélgettek, és „baráti kapcsolat” alakult ki közöttük, ráadásul a Tesla-vezér egy választási csalásokat megelőző adatkezelési projektben is részt vett, amelyet Trump indított el.

Belsős információk szerint emiatt lehetséges, hogy a Fehér Házban Musk akár tanácsadói szerepet is betölthetne – igaz, ezt az üzletember később cáfolta.

Emiatt nem meglepő, hogy a Trump ellen elkövetett pennsylvaniai merényletkísérlet után Musk hivatalosan is kiállt a volt elnök megválasztása mellett, a Twitteren pedig őt „Theodore Roosevelt óta Amerika legerősebb jelöltjének” nevezte.