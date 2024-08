Fogyasztószerek – további betegségeket is hamarosan gyógyíthatnak a cukorbetegség mellett

Folyamatosan érkeznek a hírek arról, hogy az elmúlt években nagy felfutást mutató fogyasztószerek gyártói egyre több bizonyítékkal állnak elő, hogy a gyógyszerek nemcsak a fogyást segítik elő. A cukorbetegség és az elhízás mellett számos más betegségekre is tesztelik a termékeket, ígéretes tapasztalatokkal. Amint a hosszú távú vizsgálatokban is helytállnak, engedélyezni fogják a használatukat más betegségekre is.