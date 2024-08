Miközben a világ egy jelentős része Mike Lynch milliárdosért és 18 éves lányáért aggódik, akik hétfőn tűntek el az olasz Porticello közelében a tengeren miután tornádó csapott le a luxusjachtjukra, kiderült, hogy nem csak az 59 éves brit volt az egyetlen ismert üzletember a Bayesian fedélzetén.

Luxusjachtbaleset Olaszországban: nem csak egy milliárdos volt a fedélzeten – ő a másik üzletember / Fotó: The Sun

Olasz és angol lapok is arról számoltak be, hogy a világ egyik legnagyobb befektetési bankja, a Morgan Stanley International elnöke is az 56 méteres vitorláson tartózkodott. Jonathan Bloomer a feleségével vett részt a nagyjából egymilliárd dollárra taksált vagyonú Mike Lynch által szervezett utazáson.

A The Guardian egy olasz tisztségviselőre hivatkozva írta meg Jonathan Bloomer érintettségét a hajókatasztrófában. Salvatore Cocina, a szicíliai polgári védelmi ügynökség vezetője azt közölte, hogy a hat eltűntként számon tartott ember között van a Morgan Stanley elnök és Chris Morvillo, a Clifford Chance ügyvédje is. Az olasz hírszolgálat, az ANSA szerint ők mindketten feleségeikkel érkeztek a Bayesianra.

A hajón összesen 22-en tartózkodtak, 12 utas és a 10 fős személyzet. Közülük 15 főt sikerült kimenteni, köztük Mike Lynch feleségét is, Angela Bacarest. A hajó szakácsa, Ricardo Thomas már biztosan odaveszett, a holttestét megtalálták. Hat embert egyelőre nem találnak, négy brit és két amerikai állampolgárt.