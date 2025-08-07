Deviza
Külügyminisztérium
orosz-amerikai viszony
béketárgyalás
Szijjártó Péter
ukrajnai háború

Trump–Putyin-csúcs: megérkezett a magyar kormány első reakciója – Szijjártó Péter már többet tud, mint mások

A miniszter telefonon is egyeztetett a tárgyalás résztvevőivel. Szijjártó Péter szerint a háborút csak diplomáciával lehet lezárni, és bizakodó az orosz–amerikai tárgyalások újjáéledése miatt.
VG/MTI
2025.08.07., 14:41

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter üdvözölte az orosz–amerikai tárgyalások újraindulását, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steve Witkoff amerikai különmegbízott szerdán Moszkvában egyeztettek. A magyar diplomácia vezetője szerint ez különösen Közép-Európa számára jelent reményt, amely a háború közvetlen közelében él.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter orosz-amerikai tárgyalások
Szijjártó Péter szerint a háborút csak diplomáciával lehet lezárni, és bizakodó az orosz–amerikai tárgyalások újjáéledése miatt / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Szijjártó szerint a világ joggal figyelt szerdán Moszkvára, hiszen a találkozóról kiszivárgott hírek megkönnyebbülést jelenthettek mindenkinek, „különösen nekünk itt, Közép-Európában, a háború szomszédságában”. Úgy látja, a legmagasabb szintű amerikai–orosz párbeszéd a globális biztonság záloga, és Magyarország mindig is a kommunikációs csatornák megőrzésére törekedett, még bel- és külföldi kritikák kereszttüzében is.

 

Régóta várjuk az orosz–amerikai tárgyalásokat

A miniszter hangsúlyozta: az elmúlt három és fél év tapasztalatai alapján egyértelmű, hogy az ukrajnai háborúnak nem lehet katonai megoldása. „A háború akkor érhet véget, ha az amerikaiak és az oroszok meg tudnak állapodni egymással” – fogalmazott.

Szijjártó elárulta: a csütörtök délelőtt folyamán telefonon egyeztetett a szerdai moszkvai tárgyalások több résztvevőjével, akik megerősítették a sajtóban megjelent pozitív információkat. Hozzátette: Magyarország abban bízik, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök minél előbb személyesen is találkoznak, ami szerinte „visszahozhatja a békét Közép-Európába”.

Rendkívüli: találkozik Trump és Putyin, most már biztos – soha ilyen közel nem volt még a béke Ukrajnában

A Kreml megerősítette az amerikai elnök bejelentését a csúcstalálkozóról. Most már biztos, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin napokon belül találkoznak az ukrajnai háború lezárása érdekében.

 

