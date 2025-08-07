Hivatalos bejelentés: Amerika és Magyarország megállapodott egymással – sokan vártak erre

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebookon jelentette be, hogy többhavi tárgyalás után az American Airlines Philadelphiába közvetlen légi járatot indít.

Repülés: ismét elérhető lesz Amerika a Liszt Ferenc repülőtérről / Fotó: NurPhoto via AFP

Nagy Márton hozzátette, hogy dolgoznak tovább – ezzel valószínűsíthetően arra utalt, hogy több repülőjárat bejelentésére is van esély. Egy korábbi interjúban Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetője ugyanis azt mondta, hogy összesen három légitársasággal tárgyalnak, és több célállomás is terítéken van. Philadelphia az American Airlines fő elosztó reptere az Egyesült Államok északkeleti részén, illetve az Európa felől érkező és oda induló járatok belépőpontja. Ez magyarázhatja, hogy miért éppen ide indul meg először közvetlen járat Budapestről.

Az Egyesült Államok a forgalom alapján Magyarország kilencedik legnagyobb küldőpiaca – Budapesten pedig a negyedik helyen áll. Emellett az amerikai turisták generálják a legmagasabb fajlagos szálláshelyi bevételt az országban. világjárvány előtt Budapest közvetlen légi összeköttetésben állt három amerikai nagyvárossal: Philadelphiával, Chicagóval és New Yorkkal.