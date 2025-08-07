Deviza
EUR/HUF396.98 -0.24% USD/HUF341.3 +0.03% GBP/HUF457.67 +0.41% CHF/HUF422.48 -0.17% PLN/HUF93.23 +0.12% RON/HUF78.25 -0.19% CZK/HUF16.22 +0.21% EUR/HUF396.98 -0.24% USD/HUF341.3 +0.03% GBP/HUF457.67 +0.41% CHF/HUF422.48 -0.17% PLN/HUF93.23 +0.12% RON/HUF78.25 -0.19% CZK/HUF16.22 +0.21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,272.78 +2.15% MTELEKOM1,818 +3.74% MOL3,010 +0.07% OTP29,970 +3.7% RICHTER10,260 +0.29% OPUS591 -0.34% ANY8,020 +2.74% AUTOWALLIS162.5 -0.92% WABERERS5,080 +0.39% BUMIX9,167.54 +0.45% CETOP3,492.74 +0.95% CETOP NTR2,211.72 +2.03% BUX103,272.78 +2.15% MTELEKOM1,818 +3.74% MOL3,010 +0.07% OTP29,970 +3.7% RICHTER10,260 +0.29% OPUS591 -0.34% ANY8,020 +2.74% AUTOWALLIS162.5 -0.92% WABERERS5,080 +0.39% BUMIX9,167.54 +0.45% CETOP3,492.74 +0.95% CETOP NTR2,211.72 +2.03%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
repülés
Egyesült Államok
légijárat

Hivatalos bejelentés: Amerika és Magyarország megállapodott egymással – sokan vártak erre

Ismét elérhető lesz az Egyesült Államok Ferihegyről – átszállás nélkül. Közvetlen járat indul.
Andor Attila
2025.08.07, 15:26
Frissítve: 2025.08.07, 15:55

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebookon jelentette be, hogy többhavi tárgyalás után az American Airlines Philadelphiába közvetlen légi járatot indít.  

repülés
Repülés: ismét elérhető lesz Amerika a Liszt Ferenc repülőtérről / Fotó: NurPhoto via AFP

Nagy Márton hozzátette, hogy dolgoznak tovább – ezzel valószínűsíthetően arra utalt, hogy több repülőjárat bejelentésére is van esély. Egy korábbi interjúban Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetője ugyanis azt mondta, hogy összesen három légitársasággal tárgyalnak, és több célállomás is terítéken van. Philadelphia az American Airlines fő elosztó reptere az Egyesült Államok északkeleti részén, illetve az Európa felől érkező és oda induló járatok belépőpontja. Ez magyarázhatja, hogy miért éppen ide indul meg először közvetlen járat Budapestről. 

Az Egyesült Államok a forgalom alapján Magyarország kilencedik legnagyobb küldőpiaca – Budapesten pedig a negyedik helyen áll. Emellett az amerikai turisták generálják a legmagasabb fajlagos szálláshelyi bevételt az országban.  világjárvány előtt Budapest közvetlen légi összeköttetésben állt három amerikai nagyvárossal: Philadelphiával, Chicagóval és New Yorkkal.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu