Valami nagyon nem stimmel az OTP-nél: duplán vonják le a vásárlások összegét – megszólalt a bank

Az OTP Banknál az utóbbi időben több ügyfél tapasztalt duplán történő terhelést a bankszámlájukon, ami technikai hibára vezethető vissza. A pénzintézet szerint egy külső szolgáltató hibázott – írja az Index.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A portál információ szerin nem tömeges jelenségről van szó, de több ügyfél is érintett. A probléma következtében ha valaki kifizetett egy összeget, a rendszer ezt újra levonta a számlájáról.

A pénzintézet elnézést kért a kellemetlenségekért, egyben jelezte: a hibázó külsü partnerrel mindent megtezsnek annak érdekében, hogy újra a helyes egyenleg jelenlen meg aaz ügyfelek számláján.