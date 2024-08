Több tucat halálos áldozata van a kegyetlen pakisztáni terrortámadásnak

Pakisztán Beludzsisztán tartományában szeparatista fegyveresek koordinált támadásaik során rendőrőrsöket, vasútvonalakat és országutakon közlekedő járműveket támadtak meg, legalább 39 embert megölve – közölték hétfőn tisztségviselők az etnikai lázadók évek óta legelterjedtebb terrortámadásában.

Legalább 39 halálos áldozata van az összehangolt terrortámadásnak / Fotó: AFP

A fegyveresek évtizedek óta etnikai felkelést folytatnak, a nyersanyagokban gazdag délnyugati tartomány elszakadását követelik, ahol számos nagy, Kína által vezetett projekt, köztük egy stratégiai fontosságú kikötő, valamint egy arany- és rézbánya található.

A legnagyobb támadás célpontjai buszok és teherautók voltak egy főútvonalon, a Pandzsábot Beludzsisztánnal összekötő országúton. Illetékesek szerint itt legkevesebb 23 embert mészároltak le, és legalább tíz teherautót felgyújtottak. Egy helyi rendőri vezető arról számolt be, hogy az útonállók nemcsak az utasokat ölték meg, hanem például felgyújtott szénszállító teherautók sofőrjeit is.

A fegyveresek a keleti Pandzsáb tartományból származó munkásokat vették célba, akik szerintük kizsákmányolják a nyersanyagforrásaikat. A múltban kínai érdekeltségeket és a tartományban dolgozó kínai állampolgárokat is célba vettek.

Kína üzemelteti a stratégiai fontosságú Gvádar mélyvízi kikötőt Beludzsisztán déli részén, valamint egy arany- és rézbányát nyugaton.

A Beludzsisztáni Felszabadítási Hadsereg (BLA) nevű milícia azt állítja, hogy harcosai civil ruhába öltözött katonákat vettek célba, akiket az azonosítás után lelőttek. A pakisztáni belügyminisztérium szerint a halottak ártatlan állampolgárok voltak.

Muhammad Kasif vasúti tisztviselő arról számolt be, hogy a Pakisztán és Irán közötti vasútvonalat és a tartományi fővárost, Kvettát az ország többi részével összekötő vasúti hidat is robbanószerkezettel támadták meg. Hozzátette: felfüggesztették a vasúti közlekedést Kvettával. A rendőrség közölte, hogy a vasúti híd elleni támadás közelében hat holttestet találtak, amelyeket még nem sikerült azonosítani. A fegyveresek rendőrségi és katonai posztokat is célba vettek a kiterjedt tartományban, az egyik támadásban legalább 10 ember vesztette életét.