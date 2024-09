Brüsszel karbonadóterve kétszáz forinttal növelné a benzin árát – Szlovákia nem hagyja

Meg kell emelni a lakossági karbonadót szeptember 25-ig – ez az Európai Unió új elvárása, melyet Szlovákia megpróbál most megakadályozni. „Szlovákia elsőként jelezte, hogy ezt nem fogja megtenni” – hívta fel a figyelmet a friss fejleményre Hortay Olivér, a Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője. A szakértő kiemelte, hogy a legújabb becslések szerint a lépés például a benzin literenkénti árát kétszáz forinttal megemelné – írja a Magyar Nemzet.

Brüsszel növelné a karbonadót, de Szlovákia nem hagyja / Fotó: Northfoto

„A szlovák környezetvédelmi miniszter ezért elsőként jelentette be, hogy kormánya nem fogja teljesíteni az elvárást, ami érthető és észszerű reakció” – magyarázta. Hortay Olivér hangsúlyozta, hogy

az Európai Unió a világ szén-dioxid-kibocsátásának csupán hét százalékáért felelős,

de az európai cégeknek és háztartásoknak már most is többszörös árat kell fizetniük az energiáért, mint más nagy régiókban. Szerinte gazdasági, környezetvédelmi vagy morális szempontból már a jelenlegi állapot sem indokolható, de az árak további mesterséges emelésére aztán tényleg semmi szükség sincs. „Itt az idő, hogy a kérdésben más tagállamok is szót emeljenek, mert ennek az őrületnek véget kell vetni” – emelte ki a Századvég üzletágvezetője.

A magyar kormány már hosszú ideje hangsúlyozza, mindent meg kell tenni a környezetünk megóvásáért, viszont nem mindegy, ki fizeti meg az árát. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány egy korábbi elemzése arra hívta fel a figyelmet, hogy

mivel az alacsonyabb jövedelmű emberek nem engedhetik meg maguknak az energiatakarékos, de drágább háztartást, a karbonadó őket nagyobb mértékben érinthetné.

Bár a tehetősebb emberek sokkal több és nagyobb szén-dioxid-kibocsátással járó terméket vásárolnak, fogyasztási kosarukban ezek aránya kisebb, így az adótípus növelné az egyenlőtlenségeket. „Ezek miatt az egységes karbonadó egyfajta regresszív adópolitika, vagyis a kisebb fogyasztók, tipikusan az alacsony jövedelmű háztartások aránytalanul magasabb adókulccsal terheltek” – írta a gazdaságkutató.

Szlovákia a takarékosságra helyezi a hangsúlyt

Robert Fico szlovák miniszterelnök kedden a kormánykoalíciós partnerei társaságban ismertette, milyen konszolidációs csomaggal mérsékelnék a jövő évi államháztartási hiányt. A csomag számos megszorító intézkedést tartalmaz:

bevezetnék a pénzügyi tranzakciós adót (csak a vállalkozók és cégek számára),

növelik az éves autópálya-matrica árát,

nő a társasági adó és

ágazati adók is jönnének.

Az állami alkalmazottakon is spórolni akarnak: korábban Robert Fico 10 százalékos létszámcsökkentést lebegtetett meg.