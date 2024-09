Rengeteg bűnöző szivárgott be a legális gazdaságba

Az intézmény elnöke egy új etikai kódexet vezetett be, amely többek között azt is előírja, hogy az EP-képviselőknek és más vezető tisztviselőknek be kell jelenteniük mindenfajta „összeférhetetlenséget”, beleértve a „családjukat, érzelmi életüket vagy a gazdasági érdekeiket befolyásoló tényezőket”. Az új szabályrendszerből azonban egy kulcsfontosságú ember kimaradt: maga az elnök asszony, a kódex beterjesztője.