Elbukott a genderkampány, a londoni rendőrök nem kérnek a "semleges" egyenruhából

Elmarad a genderreform a nagy-londoni rendőrségnél legalábbis az öltözőben. A Metropolitan Police úgy döntött, marad a női és férfi egyenruháknál annak ellenére, hogy a genderaktivisták részéről komoly nyomás érte őket a választék leszűkítésére "semleges" ruhákra.

A Met rendőrei köszönik, nem kérnek a gendersemleges egyenruhákból Fotó: AFP

A London városban és környékén szolgáló rendőrség hivatalosan is megvizsgálta a kérdést miután egy bírósági jogszabályértelmezés nyomán a nem rögzített és a nembináris nemi identitású személyek jogait illetően kérdéseket kaptak az egyenruháik ügyében – írta a The Telegraph.

Ezért konzultációt indítottak 30 ezer rendőrükkel, akik nem bizonyultak fogadókésznek a gendersemleges egyenruhák bevezetésére – erről a The Sun számolt be. Ennek nyomán a rendőrség olyannyira elégedett a jelenlegi helyzettel, hogy 2026-ig meg is hosszabbították a szerződést egyenruháik jelenlegi beszállítójával.

Nem kell a gendersemleges egyenruha, nem jött be az uniszex nadrág

A hírek szerint a Met vezetői arra hivatkozva hozták a döntést, hogy megelőzzék, a rendőreik rosszul érezzék magukat, vagy megsérüljenek olyan egyenruhék miatt, amelyeket "nem a megfelelő testalakra és fizikai jellemzőkre terveztek".

Ezzel szemben a gendersemleges egyenruha mellett kampányolók azzal érveltek, hogy a jelenlegi rend megszegi a 2010-es egyenlőségi törvényt, amennyiben nem veszi figyelembe a nem rögzített és a nembináris nemi identitásúak jogait a kötelező egyenruhákat illetően.

A hónap során egyébként tesztelték az "uniszex" rendőrségi nadrágokat, és a jelentések szerint ezek kényelmetlenül érintették a rendőröket. A férfiak arra panaszkodtak, hogy összeszorította a heréiket, a nők pedig arra, hogy gombafertőzést okoznak.