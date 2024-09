Izrael hadügyminisztere: a Hamász mint katonai formáció már nem létezik

Stratégiai válaszúthoz érkezett Izrael az ország hadügyminisztere, Joáv Galant szerint a Hamásszal vívott háborújában, ahol a széles körű eszkaláció veszélye és túszalku között kell döntenie.

Válaszúton Izrael Joáv Galant szerint / Fotó: Bashar Taleb / AFP

A tűzszünettel Izrael nem mondana le céljairól

A tárcavezető szerint a túszalku megkötése stratégiai lehetőség a biztonsági helyzet megváltoztatására minden fronton, miközben a régiós szintű eszkaláció a Hamász-vezér Jahja Szinvar kezére játszana, aki pont erre számítva indította el a támadását október 7-én. Mint mondta, a hathetes szünet a harcokban cserébe a túszok kiszabadításáért nem jelentené azt, hogy Izrael feladja jogát céljai elérésére, beleértve a Hamász elpusztítását is.

Galant szerint az izraeli hadsereg műveletei megteremtették a tűzszünet szükséges feltételeit, ugyanis a Hamász mint katonai formáció már nem létezik. Felidézte, hogy

az iszlamista szervezet vezetésének több mint felét megsemmisítették, és megígérte, hogy Szinvarnak is ez lesz a sorsa.

A hadügyminiszter régóta vitában áll Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel, aki a múlt héten közölte, hogy Izrael hosszú távon is fenntartaná a katonai jelenlétet a Gázai övezet és Egyiptom határán, noha a közvetítők és saját katonai vezetői szerint is ez a követelés aláássa az alku sikerét – idézi fel a Financial Times.

Félő, hogy kiterjed a háború

A Gázában dúló háború felszította a lángokat a Közel-Keleten, Izrael és az Irán támogatását élvező, több országbeli milíciák között rendszeres az ütésváltás. A helyzet különösen az ország északi, libanoni határán feszült, ahol a Hezbollah rakétatámadásait izraeli légicsapások követik, ám eddig a teljes körű háborút sikerült elkerülni. Azonban a határ mind a két oldalán több tízezer embernek kellett elhagynia az otthonát, és az ellenségeskedés mind a két oldalon számos áldozatot is követelt.

Noha Izrael szeretné a Hezbollahhal kötött megállapodással csillapítani a helyzetet, Galant elmondta, utasította a hadsereget, hogy minden helyzetre készüljön fel. Mint mondta,

Izrael megteremti a határ menti lakosai számára a hazatérés lehetőségét vagy megállapodással, vagy ha kell, katonai művelettel.

Erre ugyanis képes az izraeli hadsereg, és a csapatok készültsége is napról napra nő.