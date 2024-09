Több mint ezer tüntető vonult az utcára Tel-Avivban, hogy követelje a Gázában fogva tartott túszok azonnali szabadon bocsátását. Az utcákon demonstrálók dobszó kíséretében skandálták követeléseiket, és forgalmi dugót okoztak, miközben poszterekkel hívták fel a figyelmet a még fogságban lévő túszokra. A demonstrálók nem hajlandók lemondani azok megmentéséről, akiket továbbra is fogva tart az Irán által támogatott terrorszervezet, a Hamász, és akiket szerintük cserbenhagyott Izrael vezetése.

Izrael vezetése hatalmas ellenállással néz szembe – a tüntetők követelik az azonnali túsztárgyalást / Fotó: Anadolu via AFP

Izrael nem szolgálja a nép érdekeit – állítják a tüntetők

A tüntetők azzal vádolják az izraeli kormányt, hogy a nemzet érdekei ellen cselekszik azzal, hogy nem tesz meg mindent a túszok kiszabadítása érdekében. A posztereken szerepeltek azok a túszok is, akiknek holttestét szombaton hozta vissza az izraeli hadsereg (IDF) Gázából, valamint azok is, akik még mindig fogságban vannak a tengerparti enklávéban – írja a The Times of Israel.

Közben Bezalel Smotrich pénzügyminiszter támogatta a munkaügyi bíróság döntését, amely véget vetett az általa „politikai és illegális” sztrájknak nevezett megmozdulásnak.

Smotrich szerint nem engedhetik meg, hogy az izraeliek politikai viszályok miatt felfüggesszék a munkát, ezzel rontva Izrael gazdaságát. A pénzügyminiszter azt mondta, hogy a helyiek ezt azzal bizonyították, hogy tömegesen mentek munkába, így nem járultak hozzá az izraeli gazdaság romlásához, ami Jahja Szinvar Hamász-vezető érdekeit szolgálná.

A Histadrut szakszervezeti szövetség elnöke, Arnon Bar-David elismerte a bíróság döntését, de hangsúlyozta, hogy a szolidaritási sztrájk fontos lépés volt. Bar-David köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a sztrájkban, és kijelentette, hogy a túszok sorsa nem politikai, hanem élet-halál kérdése, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Netanjáhú csak húzza az időt

Magas rangú izraeli tisztviselők szerint Benjámín Netanjáhú izraeli miniszterelnök húzza az időt, és megvárja, mekkora lesz a tiltakozás, mielőtt döntést hozna a tűzszüneti tárgyalásokról. Kellemetlen beismerni, de Netanjáhú csak akkor szorgalmazza az egyezséget, amikor már égnek az utcák – fogalmazott a Haaretznek a miniszterelnök pártja, a Likud egyik minisztere. „Jelenleg Netanjáhú jobban fél Ben-Gvir és Smotrich minisztertől, mint a túszok családtagjaitól” – tette hozzá.