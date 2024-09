Meghaladta a kétszázat a Jagi szupertájfun halálos áldozatainak száma Vietnámban, és mintegy száz embert még mindig keresnek – közölte az ázsiai ország kormánya csütörtökön. Eddig 226 halálos áldozatot találtak meg, 104 ember eltűnt. A természeti csapás legsúlyosabban az északi Lao Cai tartományt sújtotta, ahol 98 embert találtak holtan, és további 81-et keresnek.

Vietnámi szupertájfun: több mint kétszázra nőtt a halottak száma / Fotó: AFP

A tájfun a múlt hét végén csapott le az országra, de utóhatásaként még csütörtökön is áradások és földcsuszamlások keletkeztek főleg az északi térségekben. Harminc év óta ez volt a legsúlyosabb vihar Vietnámban, középpontjában

a szél sebessége megközelítette az óránkénti 150 kilométert.

A katasztrófában több ezer házban súlyos károk keletkeztek, és 250 ezer hektárnyi mezőgazdasági terület termése is elpusztult. Hanoiban 15 ezer embert sújtottak az áradások. Ausztrália csütörtökön azonnali pénzügyi támogatást jelentett be a vietnámi katasztrófa következményeinek enyhítésére, de már segítséget ajánlott fel Japán, Dél-Korea és az Egyesült Államok is.

A Jagi tájfun súlyos áradásokat és földcsuszamlásokat okozott, jelentős fennakadásokat okozva az ország északi ipari központjaiban. A katasztrófa következtében Cao Bang tartományban egy autóbuszt sodort el az áradás, Phu Tho tartományban pedig összeomlott egy acélhíd.