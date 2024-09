Utakat kellett lezárni a katasztrófaturisták miatt Győr-Moson-Sopron vármegyében

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, Budapesten is problémát okoznak a bámészkodók, sokan mennek ki a Duna-partra, hogy megnézzék a rendkívül magas vízállást, a kíváncsiskodók azonban zavarják a védekezéshez kapcsolódó munkálatokat, ráadásul saját magukat is veszélybe sodorhatják. Ennek kapcsán Karácsony Gergely főpolgármester arra kért mindenkit, aki nem vesz részt az árvíz elleni védekezésben, hogy csak távolról, legfeljebb a felső rakpart vonalából tekintse meg az áradó Dunát, a védekezés kiemelt helyszínét, a Bem tér és a Batthyány tér közötti szakaszt lehetőség szerint kerülje el.