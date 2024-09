A bámészkodók megnehezítik az árvíz elleni védekezést

Karácsony Gergely főpolgármester arra kér mindenkit, aki nem vesz részt az árvíz elleni védekezésben, hogy csak távolról, legfeljebb a felső rakpart vonalából tekintse meg az áradó Dunát, a védekezés kiemelt helyszínét, a Bem tér és a Batthyány tér közötti szakaszt lehetőség szerint kerülje el.

A főpolgármester arra kéri a nézelődőket, hogy csak tisztes távolságból szemléljék az árvíz elleni munkálatokat / Fotó: Mediaworks

A főpolgármester szerdán a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a vízszint gyors emelkedése és a Duna sodrása most különösen veszélyessé teszi, ha valaki túl közel merészkedik a folyóhoz. „Nem is beszélve arról, hogy az egyébként stabilnak tűnő fák a felázó talajban akár váratlanul is kidőlhetnek” – fogalmazott.

Karácsony Gergely közölte azt is, hogy a Duna vízszintje éjszaka elérte az alsó rakpart mélyebben fekvő területeit, várhatóan az autóút szerdán teljes egészében víz alá kerül.

A Hajógyári-szigetet – amely ártérként funkcionál ilyenkor – már lezárták a katasztrófavédelem munkatársai. A Margitszigeten két napja folyamatosan épül homokzsákokból az ideiglenes védmű, a sziget nagy részére már csak a védekezésben részt vevők léphetnek be – olvasható a főpolgármester bejegyzésében.