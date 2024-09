Van, amiben egyetért Brüsszel és Budapest: a telefon nem való az osztályterembe

Az idei tanév kezdetén nem csak a magyar diákoknak kell megválniuk a mobiltelefonjaiktól, mielőtt beülnének az iskolapadba, hiszen szeptember 4-től az Európai Unió saját iskolahálózata, a Schola Europa az egyik nagy brüsszeli iskolájában a magyarnál szigorúbb korlátozást vezettek be a telefonokra.

A telefonokat Brüsszelben sem szeretnék a tantermekben látni / Fotó: AFP

Tilos a telefon az iskolában

Az uniós alkalmazottak gyerekeit oktató 1.sz. Brüsszeli Európai Iskola (EEB1) szabályai szerint az oktatási intézményen belül személyes mobiltelefonok egyáltalán nem engedélyezettek, sőt azok használata az iskolán kívüli programokon, így például osztálykirándulásokon vagy tanulmányi kirándulásokon is tilos. A döntést az iskola a telefonok egészségre, jó közérzetre és kognitív képességekre, köztük a gyerekek és kiskamaszok koncentrációs képességére gyakorolt, tudományosan kimutatott hatásaival indokolta a Mandiner beszámolója szerint, de az is szerepet játszott, hogy egyre több tagállamban vezetnek be hasonló szabályokat. Márpedig

a brüsszeli iskolába számos ország diplomatáinak gyereke jár.

A 16 évesnél idősebb diákok számára ugyanakkor már nem totális a tiltás, de a szabályok számukra is elég szigorúak: a telefonokat ugyanis csak tanulmányi célokra használhatják az étkezőben és az iskola udvarán, de fotózni, videózni, játszani vagy a közösségi médiát használni számukra is tilos. Az iskola által meghatározott személyes mobiltelefonok kategóriájába nem csak az okos-, de a butatelefonok is beletartoznak, ahogy az okosórák, videójátékok vagy épp a vezeték nélküli fülhallgatók is.

Jobb, ha magukkal se viszik a telefont az iskolába

A diplomatagyerekeknek szánt iskola azt ajánlja, hogy ha a diákoknak van telefonja, azt ne vigyék magukkal az iskolába, vagy ha mégis magukkal viszik, akkor azokat kapcsolják ki, és tegyék biztonságos helyre, például zárható szekrénybe. A készülékek esetleges eltűnéséért, megsérüléséért az iskola felelősséget nem vállal. Brüsszelben az osztályteremben nem használhatók a mobiltelefonok, ezt a tanárok sem írhatják elő.

Ha valamelyik tanulónak mégis halaszthatatlanul kapcsolatba kell lépnie a szüleivel, azt ajánlják, hogy ezt mentortanárukon keresztül tegyék, illetve az alsósok az osztályfőnöküket kérjék erre.