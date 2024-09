Az orosz-ukrán háború 926. napja – Zelenszkij exkluzív videóban magyarázta meg a kormánykáoszt

Az elmúlt napokban szinte a teljes kezdőcsapatát lecserélte Volodimir Zelenszkij, az elnök számos fontos minisztert leváltott az ukrán kormányban. A változásokkal kapcsolatban csütörtök este videóüzenetet tett közzé az ukrán elnöki hivatal hivatalos honlapján.

Volodimir Zelenszkij szerint minden kormánytagnak eredményeket kell felmutatnia az ősz folyamán / Fotó: Szergej Csuzavkov / AFP

„Hálás vagyok a parlamentnek, hogy támogatta a megfelelő jelölteket. Létfontosságú, hogy a kormányzati intézmények most a lehető legaktívabban, a korábbinál jóval hatékonyabban, működjenek” – emelte ki az államfő. Hozzátette, hogy a partnerektől több befektetésre van szükség Ukrajna védelmének megerősítéséhez, és aktívabb előrehaladásra az Európai Unióval folytatott csatlakozási tárgyalásokban. Emellett a frontvonalon harcoló valamennyi embernek megfelelő támogatást kell kapnia, és a fegyverellátást is gördülékenyebbé kell tenni. Szintén kulcsfontosságú lesz Ukrajna energiaágazatának újjáépítése és a lerombolt infrastruktúra helyreállítása. Kihívást jelent majd az állam pénzügyi stabilitásának helyreállítása is. Ezekhez új emberekre, új lendületre, egymással jobban együttműködő kulcsemberekre van szükség.

Tucatnyi nagyon konkrét feladatunk van, és az ősz folyamán a kormánynak együtt és mindenkinek a saját pozíciójában is kézzelfogható eredményeket kell felmutatnia

– jelentette ki Zelenszkij.

Az elnök kifejtette, hogy megkapta a jelentéseket a hadszíntér aktuális helyzetéről Szirszkij főparancsnoktól. Ebből kiderült, hogy a pokrovszki frontvonalon a legforróbb most a helyzet, ezért erősítést fog küldeni oda, mert az a cél, hogy a megszálló erők minél nagyobb részét felszámolják.

Az orosz–ukrán háború fontos pillanata Zelenszkij szerint a kurszki területen folyó hadművelet is, ahol az ukrán katonák tartják a kijelölt pozíciójukat, és akciójuk minden egyes napjával bizonyítják a világnak, hogy Oroszország elveszítheti ezt a háborút. Ehhez csupán elegendő elszántságra van szükség az ukránok részéről és azok részéről is, akik befolyásolni tudják a globális helyzetet.