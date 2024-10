A BRICS-csúcsról faggatta a kubai külügyminisztert Szijjártó Péter

Budapesten fogadta Bruno Rodríguez Parrilla kubai külügyminisztert pénteken Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki a Facebook-oldalán számolt be kollégája látogatásáról.

A kubai és a magyar külügyminiszter / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A tárcavezető arra is felhívta a figyelmet, hogy 41 éve nem járt Magyarországon a szigetországból érkezett külügyminiszter, valamint arról is írt, hogy Parrilla közvetlenül a kazanyi BRICS-csúcstalálkozóról érkezett hazánkba. Szijjártó Péter bejegyzése szerint

főként a kazanyi csúcstalálkozó történéseiről kívánja kifaggatni kubai kollégáját.

A látogatáson kulturális és oktatási együttműködésről is született megállapodás Magyarország és Kuba között. Szijjártó Péter a kubai kollégája látogatása kapcsán is említette a déli, keleti országok nagy csúcstalálkozóját, valamint azt is, hogy nemsokára pedig Magyarország fogja tartani a nyugati országok csúcstalálkozóját, de kifejtette reményét arra is, hogy idővel beszélni fogak egymással ismét nyugati és keleti hatalmak is.

A külügyminiszter elmondta azt is, hogy Magyarország támogatja a Kubával szembeni amerikai embargó megszüntetését is, mely az Európai Unió álláspontja is.