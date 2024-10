Ausztria vezető politikusa elmagyarázta, miért megy Orbán Viktor Bécsbe – csütörtök fontos nap lesz

Ahogy arról a Világgazdaság is írt, a magyar miniszterelnök csütörtökön Ausztriában tesz hivatalos látogatást. Orbán Viktor érkezése kuriózum, hiszen ő lesz az első külföldi vendége Walter Rosenkranznak, a Nemzeti Tanács (az osztrák parlament) frissen kinevezett elnökének.

Ausztria vezető politikus elmagyarázta, miért megy Orbán Viktor Bécsbe – csütörtök fontos nap lesz / Fotó: AFP

A kormányfő aztán aznap este a Die Weltwoche szintén Bécsben megrendezett eseményének vendége lesz, a hírek szerint Gerhard Schröder volt német kancellárral együtt.

Ahogy az az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján borítékolható volt, Orbán Viktor és az FPÖ (Szabadságpár) magasrangú politikusának találkozóját hangos kritika övezi mind az osztrák baloldali pártok, mind az osztrák sajtó részéről.

Az SPÖ egyik szóvivője szerint tűrhetetlen, hogy Walter Rosenkranz fogadja a magyar miniszterelnököt. A liberális NEOS elnöke, Beate Meinl-Reisinger még levelet is írt az osztrák parlament házelnöknek, amelyben arra szólította fel, hogy foglaljon egyértelmű állást Orbán Viktorral szemben az Európa- és demokráciaellenes politikája miatt.

Más médiumok mellet az ORF osztrák közszolgálati műsorszolgáltató is arról számolt be, hogy a magyar miniszterelnök Herbert Kickllel, az FPÖ vezetőjével is találkozik, ami már csak azért sem meglepetés, mert mind a Fidesz, mind az FPÖ közös európai parlamenti frakcióban ül a Patrióták Európárt színeiben.

Herbert Kickl szerdán érezte elérkezettnek az időt arra, hogy elmagyarázza, miért látogat Orbán Viktor csütörtökön Ausztriába. Az FPÖ elnöke, egyben Ausztria egyik legnépszerűbb politikusa a közösségi oldalán osztotta meg a gondolatait a témában.

Orbán Viktor miniszterelnök egy baráti ország hivatalban lévő kormányfője, amely jelenleg az EU Tanácsának elnökségét is betölti – hívta fel a figyelmet. Már csak ezért is fontos, hogy jó kapcsolatokat ápoljon a szomszédjaival, különösen egy új jogalkotási időszak kezdetén. „Ausztriának Magyarországgal különösen hosszú közös történelme és kulturális hagyománya van. Orbán Viktor miniszterelnök látogatása Walter Rosenkranz elnöknél értékes fejezetet jelent ebben” – fogalmazott.