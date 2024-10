Fontos tájékoztatást tett közzé a rendőrség vasárnap. Ebben közölték a járművezetőkkel, hogy a jövő héten kiterjedt ellenőrzéseket tartanak.

Előre szóltak a magyar rendőrök: országos razzia veszi kezdetét – ezért fognak büntetni / Fotó: NorthFoto

A rendőrségi jelzés értelmében 2024. október 7. és október 13. (hétfő–péntek) között ismét fokozott közúti ellenőrzéseket tartanak Magyarország közútjain. Ennek oka az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) „Focus on the road”, azaz „Figyeld az utat!” elnevezésű kampánya, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség.

Azt is elárulták, miben nem ismernek tréfát. A rendőrök Magyarország egész területén elsősorban

a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik majd,

valamint minden olyan magatartást, amely vezetés közben a személy- és vagyonbiztonságot a figyelem elvonásával veszélyeztet. Ebbe beletartozik az is, ha például a járművezető menet közben bármilyen elektronikai eszközt működtet, vagy ilyen eszközön képi vagy szöveges adatokat megtekint.

Vagyis aki már csak ránéz a telefonjára, könnyen bajba kerülhet. De nem csak azért nem érdemes kockáztatni, mert erre most ugranak a rendőrök. A teljes figyelem az egyik alapfeltétele a biztonságos közlekedésnek, így ezt biztosítani a rendőrségi razziától függetlenül is minimum elvárás a közutakon.