Az ENSZ Palesztin Menekülteket Segítő Ügynöksége, az UNRWA sok botrányba keveredett az Izrael és a Hamász közötti háború kirobbanása óta – mindennek ellenére jelölték a Nobel-békedíjra és azóta sem vonták vissza a jelölést. Az izraeli hadsereg (IDF) által összegyűjtött bizonyítékok szerint az UNRWA dolgozói között is vannak olyan személyek, akik kapcsolatban állnak a Hamásszal.

Nobel-békedíjat kaphat az UNRWA, miután Hamász-tagokat foglalkoztatott / Fotó: NurPhoto via AFP

A Hamász-tagok foglalkoztatása nem kizáró ok

Az elmúlt több mint fél évben kiderült, hogy több UNRWA-dolgozó is részt vett a Hamász október 7-i támadásában, és hogy több terrorista-rejtekhely az UNRWA létesítményeibe volt beágyazva. Az Im Tirtzu nevű izraeli szervezet petíciót küldött a Nobel-bizottságnak, amelyben arra kéri a testületet, hogy fontolja meg az UNRWA jelölésének visszavonását. A szervezet szerdán közölte, hogy már közel 4 ezer további támogató csatlakozott a kezdeményezéshez. Az Im Tirtzu szerint összesen körülbelül 12 ezer ember írta alá a petíciót, amelyben felszólítják az Oslói Békekutató Intézetet (amely a Nobel-békedíj jelöltjeit választja), hogy fontolják meg az UNRWA jelölésének visszavonását.

Shai Rosengarten, az Im Tirtzu vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy

ha az UNRWA megkapná a Nobel-békedíjat, az súlyosan károsítaná a díj hitelességét, és morális kudarcot jelentene.

Az Oslói Békekutató Intézetet igazgatója, Henrik Urdal még februárban hozta nyilvánosságra a 2024-es Nobel-békedíj jelöltjeinek listáját, amelyen az UNRWA is szerepelt, humanitárius tevékenységei miatt. Ugyanakkor számos esetben felmerült az UNRWA dolgozóinak erőszakban való bűnrészessége – írja a The Jerusalem Post.

Többen ellenzik az UNRWA jelölését

Az UNRWA mellett a Nemzetközi Bíróság (ICJ) is jelölve van a díjra, nemzetközi jogi döntéseivel, beleértve az Izraelt és Oroszországot érintő ügyeket is. Az izraeli szervezetek közül Nobel-békedíjra jelölték az EcoPeace Middle East nevű környezetvédelmi béketeremtő szervezetet is, amely közel 30 éve működik, és Gidon Bromberg környezetvédelmi aktivista alapította. Az EcoPeace célja az arab–izraeli konfliktus kezelésére irányuló közösségi alapú környezeti projektek megvalósítása.

A Nobel-békedíj jelölését követően az UNRWA-val szemben több izraeli szervezet is ellenvéleményt fogalmazott meg,

és más szervezeteket, valamint személyeket is javasoltak „retorziós” jelölésekre. A Regavim mozgalom például olyan szervezeteket és személyeket jelölt, mint Jahja Szinvar, aki a Hamász utolsó, még menekülésben lévő nagy vezetője. A Regavim szóvivője kijelentette: „Ha az UNRWA, amelynek dokumentáltan köze van a terrorizmushoz, jelölést kap egy békedíjra, akkor logikus, hogy más, hasonló hírnévvel rendelkező szervezeteket is fontolóra kell venni.”

A Nobel-békedíj nyertesét október 11-én jelentik be, és december 10-én lesz a díjátadó.