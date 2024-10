Japán szervezet kapta a Nobel-békedíjat

Mesterséges intelligencia használatáért járt az idei kémiai Nobel-díj

A Universiy of Washington seattle-i kampuszán dolgozó Baker 2003-ban hozott létre egy új fehérjét, és azóta számos másikat is, amelyeket gyógyszerekben, oltásokban, nanoanyagokban és apró szenzorokban is felhasználnak, míg a Google Deepmind londoni irodáiban dolgozó Hassabis és Jumper a meserséges intelligencia segítségével képes volt mintegy 200 millió fehérje szerkezetét megjósolni.