Ukrajna - elkezdődött a háború végjátéka

Drámai fordulatot jeleznek az Ukrajna-konfliktus alakulásában a hírek: lefújták a minden eddiginél nagyobb szabásúra tervezett Ramstein-csúcstalálkozót. Ezen tette volna közzé Zelenszkij elnök legújabb, Amerikában a vezetés által fanyalogva fogadott „győzelmi tervét”.

Zelenszkij Washingtonban – Ukrajna üres kezekkel távozott / Fotó: AFP

Alaugyinov orosz tábornok szerint visszafoglalták az ukrán csapatok által elfoglalt kurszki terület felét. A délkelet-ukrajnai frontszakaszon folytatódik és gyorsulni látszik az oroszok előrenyomulása. Oroszországban a nacionalista kormánypropaganda „suttogó csatornáin” már arról beszélnek, hogy jövő év tavaszára mindennek vége lesz – más kérdés, hogy ezt már két éve is mondták.

Adóemelések kérdőjelekkel

Az ukrán gazdaságban is rosszul mennek a dolgok. A kijevi vezetés kénytelen volt tűzoltó intézkedésként jelentős adóemelést végrehajtani. Október közepén a Rada, a kijevi parlament jóváhagyta a munkavállalók jövedelméből levont honvédelmi adó több mint a háromszorosára emelését. A részletek:

A megemelt honvédelmi hozzájárulást levonják a magánszemélyek bankbetétei kamatából is. A bankbetétek kamatait eddig 19,5, az új adótörvény hatálybalépésétől (vagy visszamenőlegesen) 23 százalék honvédelmi hozzájárulás terheli. Ez az adónem csak idén az adóemelésből származó költségvetési összbevétel mintegy felét – több mint 27 milliárd hrivnyát – adja (egy euró 46 hrivnya) – az ukrán pénzügyminisztérium számításai szerint. Jövőre az adóemelési plusz (137 milliárd hrivnya) még nagyobb hányadát, mintegy 108 milliárdot szednek be ebből a megemelt adóból.

A bankoknak 2024-es extrajövedelmük felét kell honvédelmi hozzájárulásként adóként befizetniük.

A vállalkozások nem bank jellegű tevékenységből származó nyereségének 25 százaléka megy az államkasszába. Ez alól a biztosítók a kivételek.

Új, nem részletezett mechanizmust dolgoznak ki a benzinkutakat ellátó üzemanyag-kiskereskedők jövedelmének előzetes megadóztatására.

Adókáosz

Hogy a honvédelmi hozzájárulást miért nem kezelik egyszerű adóként, azt a Dzerkalo Tizsden online portál próbálta meg tisztába tenni – kevés sikerrel. A kérdés: nem lett volna egyszerűbb beleépíteni a honvédelmi hozzájárulást a jelenleg 18 százalékos jövedelemadóba? A megemelt honvédelmi hozzájárulás amúgy is az adóbevételek közé folyik be. Probléma az is, hogy az ukrán fegyveres erők vajon miként jutnak hozzá az extra bevételhez, mi a garancia arra, hogy a kormány ezt nem másra költi el?