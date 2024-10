Súlyos vádak: a britek szerint az oroszok vegyi fegyvert is bevetettek Ukrajnában – újabb szankciók jönnek

Első világháborús harci gázt vetett be Oroszország a britek szerint. Az új szankciók a vegyi fegyverekkel is foglalkozó alakulatra és annak vezetőjére vonatkoznak, de két kutatóintézet is célkeresztbe került.