A Bert vihar szétverte Angliát, az áradásnak viszont még közel sincs vége

Milliárdokban mérhető károk: az áradások hosszú távon terhelik a spanyol gazdaságot

A valenciai áradások nemcsak emberéleteket követeltek, hanem jelentős gazdasági károkat is okoztak. A helyreállítás több tízmilliárd eurót emészthet fel, miközben a spanyol gazdaság már most is nyomás alatt van. Az áradások következményei messze túlmutatnak a közvetlen veszteségeken. A valenciai áradások által okozott közvetlen károk összege meghaladja a tízmilliárd eurót, ami az érintett régiók éves GDP-jének jelentős hányadát teszi ki. A legnagyobb csapást a helyi vállalkozások szenvedték el: 23 ezer vállalkozás, köztük számos kis- és középvállalkozás került működésképtelen állapotba. Emellett a mezőgazdasági termelők is súlyos veszteségeket jelentettek: 53 ezer hektárnyi termőföld vált használhatatlanná, és a terménykiesés önmagában 150 millió euróra rúg.