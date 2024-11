Az EU nem tántorul Ukrajna háborúja mögül, Borrell megígérte

Változott a mimika a világban sok politikus arcán, mióta kedden a közvéleménykutatásokra rácáfolva az amerikai választók újabb négyéves elnöki ciklust juttattak az "Amerika az első" politikát zászlójára tűző republikánus Donald Trumpnak. Egyes arckifejezéseket és ígéreteket elfelejtenek, másokat megerősítenek. Az utóbbit tette szombaton Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, az első európai csúcsvezető aki Trump győzelme után Kijevbe látogatott.

Orosz-ukrán háború: az Európai Unió tolta a lőszert és a pénzt, és nem tántorul Kijev mögül, ha nem is tudni, Amerika mit tesz – ez Borrell főképviselő üzenete Fotó: AFP

Trump többször is kifejezte, hogy sokallja az Ukrajna Oroszország elleni háborújához juttatott amerikai támogatást, és bár azt is megígérte, hogy elnökké választása után gyorsan véget vet a háborúnak, azt még nem közölte, miképp tenné ezt pontosan.

Nem csoda, hogy feléledtek az aggodalmak, hogy Trump választási győzelme esetén – ami azóta meg is történt – megcsappanhat Ukrajna támogatása, vagy másfelől az amúgy is a recesszió szélére sodródott Európai Uniónak az eddigieknél is többet kell vállalnia.

Ezek az aggodalmak hozhatták Volodimir Zelenszkij elnököt a héten az Európai Politikai Közösség uniós csúccsal egybekötött találkozójára Budapestre.

Ne legyenek olyan illúziók, hogy gyengeség felmutatásával, bármely európai ország pozícióinak feladásával igazságos békét lehet vásárolni – hangoztatta Zelenszkij a magyar fővárosban.

Erre adott határozott választ személyesen Borrell Kijevben: az Európai Unió nem tántorul Ukrajna mögül. Papíron ez már Budapesten megtörtént.

Eurószázmilliárd, katonatízezrek

Az unió eddig már 122 milliárd eurót biztosított katonai és pénzügyi segélyként Ukrajna számára, hatvanezer ukrán katonát képzett ki és az utóbbi szám a tél végére 75 ezerre nőhet – idézte Borrellt a Reuters.

Ez a támogatás tántorulatlan marad. Erre a támogatásra abszolút szükségük van az Oroszország agresszoiója elleni védekezéshez

– mondta Borrell az ukrán külügyminiszterrel közösen tartott sajótájékoztatóján. Gyors szállításokra van szükségünk és kevesebb önmagunk számára húzott vörös vonalra – tette hozzá.