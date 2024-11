Végleg befellegzett a balkáni drogkartellnek: a magyar rendőrség Teneriféről hozta haza a rácsok mögé a vezetőjét, V. Tamást

A drogkartell többi tagját egy éve kapták el. A Készenléti Rendőrség most Spanyolországból hazaszállította V. Tamást is, a balkáni drogkartell vezetőjét, aki már börtönbe is került.