Így alakul a nagypénteki és a holnapi időjárás

A húsvéti hosszú hétvége első két napján sem fogunk unatkozni, legalábbis ami az eget illeti. Az időjárás változatos arcát mutatja pénteken és szombaton: lesz benne napsütés, gomolyfelhő, de zápor és zivatar is – így a programokat érdemes rugalmasan tervezni, írja a Köpönyeg.hu.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Pénteki időjárás – esővel kezdünk

Nagypéntek reggelén, főként az északkeleti országrészben még előfordulhat eső, de nem sokáig marad velünk a borongós idő. Délnyugat felől fokozatosan szakadozik a felhőzet, és időnként előbukkan a nap is. A délután folyamán azonban ismét mozgalmasabbá válik az időjárás: egyre több gomolyfelhő képződik, és országszerte záporok, zivatarok alakulhatnak ki – néhol akár hevesebb kísérőjelenségekkel is. A szél nyugatira fordul, többfelé megélénkül, zivatarok környezetében pedig átmenetileg viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul – attól függően, épp süt-e a nap, vagy egy zápor sodródik felettünk.

Szombati időjárás – több napsütés, kevesebb csapadék

A hétvége második napján kissé nyugodtabb képet mutat az időjárás. Szombaton sokfelé számíthatunk többórás napsütésre, bár a délutánra jellemző gomolyfelhők ezúttal sem maradnak el. Elszórtan előfordulhat zápor, de nem kell attól tartani, hogy elmosná a szabadtéri programokat. A délies szél időnként megélénkül, de nem lesz zavaró.

A levegő kellemesen melegszik: délutánra 21-22 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, így ideális tavaszi idő vár ránk.

Esernyőket tehát nem árt elpakolni egy programozás alkalmával, és a dzsekit se hagyjuk otthon, azonban reméljük, nem lesz rájuk szükség!