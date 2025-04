Tragikus balesetben meghalt Michael Halbye, a Lego-birodalom egyik kulcsembere

Méregdrága legószettek: a boltok nem árulják, mégis meg lehet őket szerezni

A Lego minden évben meglepi dolgozóit karácsonykor egy olyan készlettel, amelyet egyáltalán nem hoznak forgalmazásba. Tehát ezek a dolgozói karácsonyi legószettek igazi ritkaságnak számítanak, hiszen csak egyszer, és akkor is limitált mennyiségben gyártják őket. A 2024-es karácsonyi szett a magyarok számára is különleges volt, ugyanis annak a hét országnak a szimbolikus állatát tartalmazta a készlet, ahol Lego-gyárak találhatók a világon – Magyarországot a turulmadár képviselte a szettben. Már a 2024-es dolgozói készletnek is rendesen elszállt az ára a Jófogáson és a Vaterán, ám az előző évek készletei közül akadnak olyanok, amelyeket kisebb vagyonokért lehet beszerezni.