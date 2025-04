Orbán Viktor Ferenc pápáról: egy jó barátot veszített a magyarság

Orbán Viktor miniszterelnök a Szent Péter-bazilikában tartott gyászmisét követően nyilatkozott a TV2 Tények műsorának, az interjúból pedig a Magyar Nemzet idézett.

Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztőség

Arra a kérdésre, hogy milyen üzenetet hordoz számára a gyászszertartás, nem kormányfőként, hanem hívő emberként válaszolva így fogalmazott:

Megrendítő esemény volt, de ha az ember eljön Rómába, és elmegy a Szent Péter-bazilikába, az már önmagában mindig megrendülést okoz. Ami hatalmas erő, lelkierő árad magából az épületből is. Ráadásul a Szentatya személyes ismerősöm is volt

– mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy személyes kapcsolata is volt Ferenc pápával, aki támogatást és bátorítást nyújtott számára.

„Mondhatom, hogy bátorítóm, biztatóm volt minden békekezdeményezésben, tehát nagyon sokat köszönhetek neki, támaszt is nyújtott. Egy barátot vesztettem el, és Magyarország is elvesztette egy barátját, mert a Szentatya szeretett bennünket. És a gyász ezért kétszeres volt a mai napon a vállunkon” – nyilatkozott a magyar kormányfő. A miniszterelnök kiemelte, hogy a katolikus egyház páratlan teljesítményre képes akkor, amikor úgy búcsúztat valakit, hogy egyúttal reményt is ad az egybegyűlteknek.

Orbán Viktor a gyászmisét követően arról is beszélt, hogy Ferenc pápa legfontosabb öröksége a béke melletti határozott kiállás lehet.

„Majd a történészek feldolgozzák a Szentatya élettörténetét és teljesítményét. De most egyelőre az éppen aktuális világ, amiben élünk, emel ki ebből az életműből valamit. És miután most háború van, a világ több pontján is naponta halnak meg százával, ezrével emberek, sőt Európában is háború van, ezért az ő szellemi, lelki örökségének, életművének leginkább a békére vonatkozó része az, ami körülölel bennünket. Ezért ma minden a békéről, a háború végéről szól” – mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Ferenc pápa üzenete az emberek közötti szeretet fontosságára és a békekötés bátorságára hívja fel a figyelmet.

Legyetek bátrak, és kössetek békét, legyetek bátrak, szeressétek egymást, legyetek bátrak, hogy ne gyűlöljétek egymást, és végre kössetek békét. Ez volt a mai nap üzenete

– nyilatkozta Orbán Viktor.