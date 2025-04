Újabb tragédia egy szórakozóhelyen: több tucat ember meghalt, még most is túlélőket keresnek a mentősök - videó

Legkevesebb 44 ember meghalt és 145 másik megsérült, amikor kedd hajnalban leomlott a födém a Dominikai Köztársaság fővárosában, Santo Domingóban egy divatos éjszakai mulatóhelyen, ahol egy koncerten politikusok, sportolók és más hírességek voltak jelen – közölték a hatóságok.

Tragédia a szórakozóhelyen: sokan meghaltak és megsérültek, amikor összeomlott egy diszkó mennyezete / Fotó: AFP

A mentők esetleges túlélők után kutatnak a Jet Set diszkó romjai alatt – mondta Juan Manuel Méndez, a katasztrófaelhárítási központ igazgatója, aki közölte, hogy az elsődleges adatok szerint legkevesebb negyvennégyen meghaltak. A kórházba szállított sérültek számát 145-ben adta meg.

Feltételezzük, hogy a többségük még életben van, és a hatóságok addig nem adják fel, amíg egyetlen ember is a romok alatt van

– jelentette ki.

A halottak között van Nelsy Cruz, Monte Cristi tartomány kormányzója, a sérültek között pedig Rubby Pérez merengue-énekes (a merengue dominikai eredetű ének és tánc), aki éppen fellépett, amikor a szerencsétlenség történt – közölték tisztségviselők.

Enrique Paulino, az énekes menedzsere elmondta újságíróknak, hogy a koncert röviddel éjfél előtt kezdődött, a mennyezet pedig egy órával később omlott be. Az együttes szaxofonosa is az áldozatok között van.

Egyelőre nem tudni, mi okozta a tragédiát.

Doce personas murieron y múltiples resultaron heridos cuando se desplomó el techo de la famosa discoteca Jet- Set de República Dominicana durante la presentación del famoso merengue Rubby Pérez.



Según varios medios locales, su manejador Fernando Soto reveló que el artista aún… pic.twitter.com/eyIKY3E0KQ — Molusco (@Moluskein) April 8, 2025

Valamennyi mentőszervezet fáradhatatlanul dolgozik, hogy segítsen a bajbajutottakon – írta az X közösségi portálon Luis Abinader államfő.

Mélységesen sajnáljuk a Jet Set éjszakai mulatóban történt tragédiát. Bekövetkezte óta percről percre figyeljük a tragédiát

– írta az elnök, aki ellátogatott a szerencsétlenség színhelyére, de újságíróknak nem nyilatkozott.

A hatóságok közölték, hogy mintegy négyszáz mentő van a helyszínen. A helyi média becslései szerint 500-1000 ember tartózkodhatott a szerencsétlenség helyszínén.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy az észak-macedóniai Kocani városában is egy éjszakai klubban tűz ütött ki, a balesetben több tucat ember meghalt és többen is megsérültek. A tűz azonnali pánikot okozott, és a barátok és szeretteik szétváltak, miközben az emberek a kijáratok felé menekültek. A klub nem rendelkezett működési engedéllyel, működését a lefizetések és a korrupció tették lehetővé.