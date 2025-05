Friedrich Merz: abszurd, amit az Egyesült Államok állít

A CDU kancellárja azt kéri az Egyesült Államoktól, amit Németország is megtett: ne avatkozzon be a választásokba. Friedrich Merz ezt nemsokára Donald Trumpnak is elmondja. Szerinte abszurd, hogy J. D. Vance amerikai alelnök és Marco Rubio külügyminiszter azért bírálta hazáját, mert szélsőségesnek minősítette az AfD pártot.