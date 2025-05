Orbán Viktor elárulta, mire épül jövőre a költségvetés – ezermilliárdok jutnak a családokra

Magyarország ellenében megszületett Ukrajna gyorsított csatlakozásáról szóló terv - jelentette ki Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

A magyar kormányfő azt is mondta: jól látja Robert Fico szlovák miniszterelnök, aki azt mondta, hogy ezzel gazdasági öngyilkosságot követ el az Európai Unió.

A kormányfő azt is mondta, hogy Magyarország ebben a nehéz helyzetben is megőrizte, hogy a hazai rezsiköltségek továbbra is a legalacsonyabbak Európában.

Ha az energia árát megemelik, mert az orosz energiahordozók kitiltása ezt jelentené, akkor Magyarországnak a vásárolt energiáért körülbelül 800 milliárd forinttal kell többet fizetnie

– jelentette ki.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy a jövő évi költségvetés abból indul ki, hogy 2026-ban is „nemzeti kormánya lesz Magyarországnak, amely nem küld pénzt Ukrajnának”.

A kormányfő úgy fogalmazott, hogy sokat vállal a költségvetés családtámogatás ügyben. Felsorolta, hogy

családpolitikai célra 4800 milliárd forintot fordítanak,

rezsicsökkentésre elköltenek 800 milliárd forintot,

nyugellátásokra kifizetnek 7700 milliárd forintot,

hathavi fegyver pénzre 450 milliárd forint megy el,

a 150 gyár programra 5050 milliárdot költenek,

az egészségügyre 4000 milliárd forintot szánnak.

