Politikai vigaszdíj lenne Ukrajna uniós csatlakozása

ha csupán a bolgárok szintjére szeretnénk felhozni az ukrán GDP-t, akkor az minden uniós állampolgár szintjén nagyjából 600 euróba kerülne.

Szinte biztos, hogy Ukrajna lenne az uniós költségvetés legnagyobb kedvezményezettje. Ez csökkentené a mostani kedvezményezettek által kapott pénzeket, sőt, egyes kedvezményezett országokból nettó befizető is válhat a csatlakozás következtében. Ráadásul egyes államokban (például Görögország, Olaszország, Spanyolország) már most is nagyon magas az államadósság mértéke, így ezek az államok megszorítások nélkül nem fogják tudni kezelni az új helyzetet.